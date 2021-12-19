عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكيورا تكشف عن نسختها الجديدة MDX ..صور

اكيورا تكشف عن نسختها
اكيورا تكشف عن نسختها الجديدة MDX

كشفت شركة اكيورا عن نسختها الجديدة طراز MDX موديل 2022، والتي تعد واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس اوفر،  حيث تضم السيارة الكثير من التقنيات المتطورة منها برامج دعم قائد المركبة، وسبل الحماية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية الاخرى.

اكيورا تكشف عن نسختها الجديدة MDX

 

ووفقًا لموقع موتور وان العالمي والمتخصص في مجال استعراض السيارات، ظهرت السيارة MDX من اكيورا في بعض الصور المقدمة، حيث تتمتع بإطلالة خارجية مميزة، مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى شبكة أمامية باللون الاسود، مع مجموعة من الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السقف والذي ظهر بأداء البانوراما الزجاجية.

بينما جاءت السيارة بقدرات فنية تتعلق بمحرك توربيني سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ جالون لكل 19 ميلا داخل المدن على عكس الطرق السريعة والتي تستهلك 26 ميلًا.

وتظهر النسخة اكيورا MDX موديل 2022 بمنظومة عادم رباعي المخارج من تصميم مزدوج، بالاضافة إلى زعنفة القرش الخلفية، و سبويلر رياضي أنيق، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مساحة للزجاج الخلفي، إلى جانب مقصورة داخلية عصرية جاءت بالجلد الابيض المطرز بنسيج بارز وغائر، مما يترك أثر واضح للفخامة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل آبل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، شاحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي ترفيهي.

أكيورا MDX MDX موديل 2022 شركة أكيورا السيارات الرياضية

ترشيحاتنا

معاش يصل لـ 1500 جنيه .. التضامن تزف بُشرى لـ العمالة غير المنتظمة |فيديو

لجنة صياغة القانون توضح اشتراطات التبرع وكيفية نقل وزراعة الأعضاء .. فيديو

صدمة وانهيار..عروس السيدة زينب تخرج عن صمتها بعد تفحم شقة الزوجية: بفعل فاعل

قائد منتخب الأردن: عمرو السولية أبرز لاعبي منتخب مصر في كأس العرب

لا بترحموا ولا تخلوا رحمة ربنا تنزل.. رد علي جمعة عن رفض الأبناء زواج الوالدين

منتخب الجزائر : انضمام يوسف البلايلي للنادي الأهلي غير مستبعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فئران تركض فوق الكرواسون داخل متجر شهير في مقطع يثير الضجة|فيديو

حالة نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة بدلًا من الرحم|فيديو

في شريحة إلكترونية.. زراعة شهادات لقاح كورونا تحت الجلد لتجنب فقدانها|صور

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ