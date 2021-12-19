أكيورا تكشف عن نسختها الجديدة MDX ..صور

كشفت شركة اكيورا عن نسختها الجديدة طراز MDX موديل 2022، والتي تعد واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس اوفر، حيث تضم السيارة الكثير من التقنيات المتطورة منها برامج دعم قائد المركبة، وسبل الحماية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية الاخرى.

اكيورا تكشف عن نسختها الجديدة MDX

ووفقًا لموقع موتور وان العالمي والمتخصص في مجال استعراض السيارات، ظهرت السيارة MDX من اكيورا في بعض الصور المقدمة، حيث تتمتع بإطلالة خارجية مميزة، مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى شبكة أمامية باللون الاسود، مع مجموعة من الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السقف والذي ظهر بأداء البانوراما الزجاجية.

بينما جاءت السيارة بقدرات فنية تتعلق بمحرك توربيني سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ جالون لكل 19 ميلا داخل المدن على عكس الطرق السريعة والتي تستهلك 26 ميلًا.

وتظهر النسخة اكيورا MDX موديل 2022 بمنظومة عادم رباعي المخارج من تصميم مزدوج، بالاضافة إلى زعنفة القرش الخلفية، و سبويلر رياضي أنيق، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مساحة للزجاج الخلفي، إلى جانب مقصورة داخلية عصرية جاءت بالجلد الابيض المطرز بنسيج بارز وغائر، مما يترك أثر واضح للفخامة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل آبل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، شاحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي ترفيهي.