أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لإصابة سمية الألفي بورم سرطاني.. كواليس أغنية حسام حبيب الجديدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

الحبيب شريك النجاح.. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده.. شاهد



هنأت المطربة السورية أصالة نصري شقيقها أنس بعيد ميلاده، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت اصالة صورة تجمعها بشقيقها وعلقت "كل سنة والسند الغالي أخي الأنوس بألف خير وصحة وعافية وتبقي الحبيب شريك النجاح والأمان والدفا وكل العمر سند لبعض واشوفك تحقق ماتتمناه يارب العالمين"

ورم سرطاني في الصدر.. التفاصيل الكاملة لـ حالة الفنانة سمية الألفي الصحية



أكدت الفنانة سمية الألفي، إنها ستجري عملية جراحية في أحد المستشفيات بالمهندسين إثر إصابتها بورم خبيث في الصدر.

وقالت سمية الألفي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها بالفعل متواجدة حاليًا في المستشفى لاستئصال ورمًا في منطقة الصدر من الدرجة الرابعة، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان.

4 ملايين مشاهدة.. شيرين عبد الواهاب تتصدر تريند يوتيوب بـ خاصمت النوم



واصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدر تريند رقم “1” بأغنيتها الجديدة “خاصمت النوم” عبر قناة روتانا الرسمية على موقع “اليوتيوب".

23 ديسمبر.. أحلام الشامسي تحيي حفلا غنائيا ضمن موسم الرياض



تستعد المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 23 ديسمبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت منتقبة.. عمر كمال ينشر صورة مع والدته



ظهر المطرب عمر كمال، في أحدث صورة مع والدته عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يولع المسرح الليلة.. تركى آل الشيخ يروج لحفل تامر حسني بموسم الرياض



روج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحفل الفنان تامر حسني، الليلة ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، فى نسخته الثانية.

صور جديدة لـ خطوبة طفلة فيلم الدادة دودي وأول تعليق منها.. شاهد



احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد، الشهيرة بـ الطفلة لوجي، من فيلم "الدادة دودي" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

لسة بالمستشفى.. أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حالة سمية الألفي الصحية|خاص



تواصل موقع “صدى البلد” مع الفنان أحمد الفيشاوي، للإطمئنان على الحالة الصحية لوالدته الفنانة سمية الألفي، بعدما إكتشفت اصابتها بورم خبيث في الصدر من المرحلة الرابعة.

عمرو الخضري يكشف لـ صدى البلد كواليس تعاونه مع حسام حبيب في أغنية جديدة



قال الموزع عمرو الخضري، إنه سعيد بالتعاون مع الفنان حسام حبيب، في أغنية جديدة من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة القادمة.

بألبوم نظرة.. حكيم يحتفل بمرور 30 عامًا على بداية مشواره الفني



احتفل الفنان حكيم بمرور 30 عامًا على صدور أول ألبوم "نظرة" فى بداية مشواره مع الغناء، وذلك بحضور عدد كبير من رفقاء هذا المشوار من بينهم النجم حميد الشاعري.

بعد طلاقها من حسام حبيب.. رسالة حب من شيرين تثير الجدل



تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيه تبعث رسالة حب لشخص يُدعى «مراد» ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، لاسيما أن الفيديو جاء بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم



أحيت الفنانة بلقيس فتحي ، حفلًا غنائيًا ساهرًا لها بمهرجان ساوند ستورم على مسرح ميدل بيست، في أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ليلة أمس الجمعة 17 ديسمبر.