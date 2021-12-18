ورم سرطاني في الصدر.. التفاصيل الكاملة لـ حالة الفنانة سمية الألفي الصحية

أكدت الفنانة سمية الألفي، إنها ستجري عملية جراحية في أحد المستشفيات بالمهندسين إثر إصابتها بورم خبيث في الصدر.

وقالت سمية الألفي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها بالفعل متواجدة حاليًا في المستشفى لاستئصال ورمًا في منطقة الصدر من الدرجة الرابعة، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان.

وتواصل موقع “صدى البلد” مع الفنان أحمد الفيشاوي، للإطمئنان على الحالة الصحية لوالدته الفنانة سمية الألفي، بعدما إكتشفت إصابتها بورم خبيث في الصدر من المرحلة الرابعة.

وقال أحمد الفيشاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: مازالت الفنانة سمية الألفي في المستشفى حتى الآن لمتابعة حالتها الصحية والإطمئنان عليها".

تفاصيل إجهاض سمية الألفي 13 طفلا



ودخلت الفنانة سمية الألفي، في نوبة بكاء، بعد ذكرها تفاصيل إجهاض ١٢ طفلا، في بداية حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أسمتهم باسم أحمد الفيشاوى، وذلك أثناء إستضافتها في برنامج “السيرة” مع الأعلامية وفاء الكيلاني.

وأضافت سمية الألفي، :"أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة، وصلاح جاهين له فضل بعد ربنا أن أحمد يعيش واخدني لدكتور قريبه ، ونمت تسعة أشهر إلى أن أنجبت".

وتابعت الفنانة سمية الألفي، :"عملت عملية تعرف باسم ربط الرحم، ونمت تسعة أشهر، وخلفت أحمد وعمر بعد كده".