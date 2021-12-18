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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 414023.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 29 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 411059 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 28ر99 في المئة. وفق صحيفة الانباء.

وأوضح السند، أنه لم يتم تسجل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2466 حالة.

وكانت أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات العمالة المنزلية التي مضى على وجودها خارج البلاد 6 أشهر فأكثر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنه يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1/ 12 /2021 ومن ثم يتم إلغاء اقامتهم تلقائيا بعد مرور سته أشهر.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت أن الإجراء سيعود بعد ما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.

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