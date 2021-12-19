اليوم .. فابريكا تحيى حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوي

يستعد فريق فابريكا لتقديم حفلا غنائيا، اليوم الأحد 19 ديسمبر، فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية.

ويقدم فريق فابريكا، خلال الحفل باقة من أشهر أغانى الكريسماس المميزة وأعياد الميلاد العالمية.

ويتاح الحجز للحفل عبر موقع الساقية الإلكتروني، كما يمكن لمحبي فابريكا حجز الحفل من شباك التذاكر قبل الدخول مباشرة من مقر الساقية بالزمالك.

فريق “فابريكا” تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة، التى فكرت منذ سنوات فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا، والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.

وكانت بدأت فرق فابريكا نشاطها في 2011 بعرض أوبرا الناي السحري، للمؤلف النمساوي موتسارت بعد ترجمتها للغة العربية، على إيد دكتورة سارة عناني ودكتورة نيفين علوبة، وفي 2013 قدمت المسرحية الموسيقية البؤساء بعد ما ترجمتها دكتورة سارة عناني للغة المصرية الدارجة.

وتتكون الفرقة من 40 فرد، من اتجاهات وانتماءات مختلفة. كلهم بيجمعهم حب الموسيقى والغناء وأعمارهم بتتراوح من 16 لـ 40 سنة الفرقة كمان بتعمل ورش لكل أعضائها، متخصصة في الحركة المسرحية واللياقة والتمثيل.