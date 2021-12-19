انفوجراف.. تحذيرات من "التنمية المحلية" للمواطنين بسبب الطقس السيئ

مع استمرار حالة الطقس السييء التي تضرب عدد من المحافظات، حذرت وزارة التنمية المحلية المواطنين من عواقب الطقس السيئ وشددت علي:

- توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى.

-مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

-التنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وغرف عمليات الأزمات والعمليات بالمحافظات.

-التنسيق مع كافة القطاعات الخدمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الساحلية.

- الدفع بالمعدات والبدالات وسيارات الكسح والشفط للمياه بين المحافظات المتجاورة.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية مساعد الوزير، إنه جارى التنسيق مع غرفة عمليات الوزارة بشأن الأمطار مع غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إنه تم التأكيد على التنسيق مع القطاعات الخدمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الساحلية والمتوقع الأمطار بها والدفع بالمعدات والبدالات وسيارات الكسح والشفط للمياه بين المحافظات المتجاورة.

وأكد وزارة التنمية المحلية، علي استمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، كما طالب "شعراوي" من غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

كما شدد اللواء محمود شعراوي عَلِي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع بالإضافة الي اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.