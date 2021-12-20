هاني الناظر: 6 أطعمة ومشروبات لا تسغني عنها في الجو البارد

حذّر دكتورهانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه في ظل تؤقعات الأرصاد بحدوث تقلبات جوية هناك ستة أنواع من الأطعمة والمشروبات تعمل على التدفئة ورفع المناعة يجب أن لا تستغني عن تناولهم في هذه الايام مع برودة الجو وهم كالآتي:

شوربة العدس وحمص الشام والسحلب والقرفة والجنزبيل والكاكاو وعن أهم فوائدهم الغذائية التي تجعلنا لا نستغنى عن تناولها هي كالتالي وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

1-شوربة العدس

غنية بفيتامين د. فهو ليس فقط معززًا للمناعة لمحاربة الإنفلونزا لكنه ضروري أيضًا في الوقاية من السرطان. لهذا السبب توصي جمعية السرطان الكندية جميع البالغين بتناول فيتامين د خلال أشهر الخريف والشتاء.

2- حمص الشام

حمص الشام من أفضل المشروبات التي تعمل على النتدفئة في الشتاء بجانب فوائده الأخرى فهو يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم و ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري كما يساعد فى بناء العضلات و أداء وظائفها.



كما ان تناوله يساعد في إعطاء الجسم القوة والنشاط فهو يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.



3-السحلب



السحلب من أفضل المشروبات التي تعمل على تنشيط الجسم بأكمله يعمل على تقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.

ويعتبر صحيا ومغذيا جدا للأطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحي وسليم وحماية الأسنان والعظام.

4-القرفة والجنزبيل

القرفة والجنزبيل من التوابل التي تعمل على رفع الطاقة ومنحك التدفئة والطاقة كوب منها يوميا يمنحك فوائد غير متوقعة

6-الكاكو والقرفة

مشروب الكاكاو بالقرفه من المشروبات التى لها قدرة كبيرة علي رفع معدل الحرق مع برامج الريجيم المتوازنة ، لإحتوائه على الكافيين والثيوبرومين المسئولين عن تحسين المزاج ومنح الشعور بالسعادة وبالتأكيد إعطاء الجسم طاقة لحرق الدهون بفعالية