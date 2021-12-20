عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر: 6 أطعمة ومشروبات لا تسغني عنها في الجو البارد

التدفئة
التدفئة

حذّر دكتورهانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه في ظل تؤقعات الأرصاد بحدوث تقلبات جوية هناك ستة أنواع من الأطعمة والمشروبات تعمل على التدفئة ورفع المناعة يجب أن  لا تستغني عن تناولهم في هذه الايام مع برودة الجو وهم كالآتي: 

شوربة العدس وحمص الشام والسحلب والقرفة والجنزبيل والكاكاو وعن أهم فوائدهم الغذائية التي تجعلنا لا نستغنى عن تناولها هي كالتالي وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

1-شوربة العدس 

غنية بفيتامين د. فهو  ليس فقط معززًا للمناعة لمحاربة  الإنفلونزا  لكنه ضروري أيضًا في الوقاية من السرطان. لهذا السبب توصي جمعية السرطان الكندية جميع البالغين بتناول  فيتامين د خلال أشهر الخريف والشتاء. 

2-حمص الشام

حمص الشام من أفضل المشروبات التي تعمل على النتدفئة في الشتاء بجانب فوائده الأخرى فهو يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم و ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري كما يساعد فى بناء العضلات و أداء وظائفها.


كما ان تناوله يساعد في إعطاء الجسم القوة والنشاط فهو  يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.
 

رفع الطاقة الإيجابية.. فوائد فيتامين ب أثناء الحمل

مشروبات لفتح الشهية.. طبيعية وصحية

 3-السحلب 


السحلب من أفضل المشروبات التي تعمل على تنشيط الجسم بأكمله يعمل على تقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.
ويعتبر صحيا ومغذيا جدا للأطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحي وسليم وحماية الأسنان والعظام.

4-القرفة والجنزبيل 

 القرفة  والجنزبيل من التوابل التي تعمل على رفع الطاقة ومنحك التدفئة والطاقة كوب منها يوميا يمنحك فوائد غير متوقعة 

 

6-الكاكو والقرفة 

 مشروب الكاكاو بالقرفه من المشروبات التى لها قدرة كبيرة علي رفع معدل الحرق مع برامج الريجيم المتوازنة ، لإحتوائه على الكافيين والثيوبرومين المسئولين عن تحسين المزاج ومنح الشعور بالسعادة وبالتأكيد إعطاء الجسم طاقة لحرق الدهون بفعالية 

تؤقعات الأرصاد هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش ويضيع فرصة الانفراد بالصدارة

كل ماتريد معرفته عن كيا كرنفال 2022 في السوق القطري .. صور

النشرة الاقتصادية..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار .. المالية تعلن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات .. هبوط البورصات العربية

الحَكَم افتكرهم واحد.. تفاصيل استدعاء الشرطة وإلغاء مباراة في الدوري بسبب لاعبين توأم

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

أخبار البرلمان| فوائد ضخمة لـ برنامج الإصلاح الهيكلي .. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ