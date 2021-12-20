قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات بالقاهرة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكن رجال المباحث من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيم دائرة القسم، قرر بإكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) ، وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

وعقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخلع".

وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب " الخلع " ، وأقرا بإرتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية " (مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مصر القديمة – الجمالية").

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.