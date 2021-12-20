خناقة في الحوش.. تفاصيل مشاجرة والد تلميذة ومدرس في منشأة القناطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مشاجرة بين والد تلميذة ومدرس داخل إحدى مدارس مدينة منشأة القناطر.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بين مدرس ووالد تلميذة وأقاربه، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

وشرحت التحريات الأولية، أن التلميذة في المرحلة الابتدائية، وبسبب سوء معاملتها في المدرسة حضر والدها الذي وقعت مشادة كلامية بينه وبين مدرس.

وتبين من التحريات، حضور والد التلميذة برفقة آخرين، وتطورت المشادة الي مشاجرة بينهم داخل المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.