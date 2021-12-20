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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التغير المناخي ظاهرة عالمية.. والتصدي لها يتطلب وعيا جماعيا

تغير مناخي
تغير مناخي

أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أن التغيرات المناخية ليست ظاهرة محلية، وإنما هي ظاهرة عالمية باتت تشكل خطرا جسيما على جميع دول العالم ، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من جانب الحكومة لإيضاح الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خلال الفترة المقبلة لمواجهتها، الأمر الذي من شأنه أن يتطلب وعيا جماعيا.

 

وأوضح “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن السبب الرئيسي فى التغير المناخي الدول الصناعية، يرجع إلى عدم تحمل تعهدات، لا بد أن تلتزم بها تلك الدول في ظل اتفاقيات دولية واضحة  لتقليل  الانبعاثات فى الدول الصناعية الكبرى، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والدولة تشهد تطورا ملحوظا فى ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أن استضافة مصر لقمة تغير المناخ العام القادمة 2022 نقلة نوعية للتأكيد على ريادة مصر الأفريقية والدولية فى ملف هام يحتل أولوية بالغة فى الأجندة الدولية ، وذلك فى ظل تغيرات مناخية متتابعة تحظى باهتمام كل شعوب العالم.

 

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محلية النواب: الدولة وضعت تغير المناخ على رأس أولوياتها واستضافتها للقمة يؤكد ريادتها

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انتهاء فعاليات مؤتمر تغير المناخ اليوم.. والأزهر يعلن التوصيات

 

و ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين طلب مناقشة عامة مقدمة من  النائب، وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد أبو حجازي، بطلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ، مشيرين إلى أنه "الأول" في ملف مهم يتعلق بتأثير تغيرات المناخ على مصر ومصير مدينة الإسكندرية، ويأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالملف ، وتنظيم مصر مؤتمر المناخ العام المقبل في شرم الشيخ.


وقال النائب المهندس وليد التمامي، إنه تقدم بطلب المناقشة هو و زميله النائب محمد أبو حجازي، وتم التوافق علي أنه سيتحدث لعرض محتوي الطلب، ومطالبة الحكومة بتفاصيل خطة التعامل مع تداعيات هذه الأزمة.

 

من جانبه قال النائب محمد أبو حجازي، إن طلب المناقشة ، كان مهما في ضوء التقارير الدولية، عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إضافة إلى ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء البريطاني  بوريس جونسون  حول اختفاء 3  مدن، من بينها مدينة  الإسكندرية في مصر، وهو تصريح مقلق، لابد من التعامل معه بشفافية، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير حياة المصريين في جميع مناحي الحياة، وتوفير حياة كريمة لهم .


وجاء في نص الطلب: “تابع المصريون  باهتمام شديد فعاليات ”قمة المناخ" التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدت بمدينة جلاسجو البريطانية، بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، و أطلقت القمة "جرس إنذار"  بشان تغيرات المناخ وخاصة التصريح الذى اعلنه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بشان توقع اختفاء 3 مدن، بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، ومن بينها  الإسكندرية، و هو تصريح  آثار مخاوف المصريين،  وخاصة أبناء الإسكندرية، ما  يتطلب من الحكومة توضيحا لهذا التصريح،  الى جانب معرفة الخطط الخاصة بشأن حماية مصر من تغيرات المناخ والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".


ويأتي طلب المناقشة العامة، وفق اللائحة، حيث وقع عليه أكثر من 20  عضوا من أعضاء محلس الشيوخ، ويشهد مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، نظر الطلب المقدم من النائب وليـد التمامي وتسعة عشر عضوا. 

 

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