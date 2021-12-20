عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادت من إسبانيا.. رانيا يوسف في كواليس تصوير المماليك

رانيا يوسف في تصوير
رانيا يوسف في تصوير مسلسل المماليك

تستكمل رانيا يوسف تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "المماليك"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، في مشاهد تجمعها مع كلا من محمد لطفي ورامي وحيد وفيدرا، بعد عودتها من رحلتها بإسبانيا.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة النهار، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان و رامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

منورة بأهلها 

انضمت رانيا يوسف إلى مسلسل بطولة  ليلى علوي وباسم سمرة وغادة عادل، تمهيدًا لعرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونشرت رانيا يوسف صورًا من كواليس المسلسل عبر حسابها علي انستجرام وكتبت قائلة " شرفت بإنضمامي لمسلسل  منورة بأهلها بطولة ليلى علوي ، غادة عادل ، أحمد السعدني ، باسم سمره ، أحمد داوود ، ناهد السباعي ومجموعة كبيرة من الزملاء تأليف : محمد أمين راضي إنتاج : الشروق للإنتاج الإعلامي (شريف المعلم )، إخراج : يسري نصر الله".

مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

رانيا يوسف المماليك منورة باهلها اعمال رانيا يوسف مسلسلات رانيا يوسف

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تتعهد بتقديم نموذج عملي لمؤتمر COP27 لمجابهة التغيرات المناخية

موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري "سوبر السلة" والقنوات الناقلة

مؤتمر مناخ الأزهر يوصي بتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

الأرصاد: الاثنين آخر يوم لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. فيديو

المجلس العالمي للتسامح ضيف شرف منتدى منظمات المجتمع المدني| صور

النشرة الدينية|الإفتاء توضح حكم المسح على الشراب أو التيمم بسبب برودة الجو.. أدعية المطر مستجابة.. والأوقاف تدشن أول صفحة دينية بلغة الإشارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

علاوة سنوية وبدل 50% من الأجر الأساسى لهذه الفئة من المعلمين ..تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

سقوط أمطار ثلجية في عدد من مناطق الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

فيديو

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وسقوط الأمطار.. والقاهرة ستصل لـ7 درجات

مرض سمية الألفي وآخر التطورات الصحية لشيكو وعادل الفار.. فيديو

فيديو جراف|جبته لنفسك.. من هو «حنبعل المجبري» الذي أصبح مادة مثيرة للسخرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ