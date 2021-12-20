عادت من إسبانيا.. رانيا يوسف في كواليس تصوير المماليك

تستكمل رانيا يوسف تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "المماليك"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، في مشاهد تجمعها مع كلا من محمد لطفي ورامي وحيد وفيدرا، بعد عودتها من رحلتها بإسبانيا.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة النهار، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان و رامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

منورة بأهلها

انضمت رانيا يوسف إلى مسلسل بطولة ليلى علوي وباسم سمرة وغادة عادل، تمهيدًا لعرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونشرت رانيا يوسف صورًا من كواليس المسلسل عبر حسابها علي انستجرام وكتبت قائلة " شرفت بإنضمامي لمسلسل منورة بأهلها بطولة ليلى علوي ، غادة عادل ، أحمد السعدني ، باسم سمره ، أحمد داوود ، ناهد السباعي ومجموعة كبيرة من الزملاء تأليف : محمد أمين راضي إنتاج : الشروق للإنتاج الإعلامي (شريف المعلم )، إخراج : يسري نصر الله".

مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".