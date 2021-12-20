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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى هاتف للفئة للمتوسطة.. OnePlus Nord 2 CE 5G يصدر بإمكانات جبارة

OnePlus Nord 2 CE
OnePlus Nord 2 CE 5G أقوى هاتف للفئة للمتوسطة

حصل هاتف OnePlus Nord 2 CE 5G على شهادة الاعتماد من وكالة BIS للهواتف الذكية، تمهيدا لإطلاقه خلال الأيام المقبلة من شركة وان بلس الصينية، حيث يعتبر أقوى وأفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 .

 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن شركة وان بلس ستقوم بإطلاق هاتف OnePlus Nord 2 CE 5G في الأسواق الهندية أولا ثم ستقوم بالإطلاق التدريجي له في الأسواق العالمية تباعا، حيث من المرجح أن يتراوح سعره في حدود حوالى 5 آلاف جنيه.

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وسيأتى هاتف  OnePlus Nord 2 CE 5G ع بشاشة  مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وسيحتوى هاتف OnePlus Nord 2 CE على بطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير.

 

  وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 CE بمعالج قوى من نوع Dimensity 900 5G من شركة ميديا تيك مع دعم  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 6 و 8 و12 جيجا بايت رام.  

 

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