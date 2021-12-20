معاون محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات "حياة كريمة"

تابع اليوم الإثنين، محمد علي جبر معاون محافظ بني سويف ومنسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف ، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، في حضور منسقي مؤسسة حياة كريمة ،قري مركز ناصر؛ يأتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وتابع معاون محافظ بني سويف ومنسقو المؤسسة، سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى دلاص وطنسا الملق في العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزي ببا وناصر،في المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،الكهرباء،الطرق،الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية

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