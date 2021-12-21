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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطب الشرعي: دماء المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد تحتوي كوكايين وكحول.. تفاصيل

كريم الهواري
كريم الهواري

حصل "صدى البلد" على تقرير المعامل الكيماوية الخاصة بتحليل عينة دماء  كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.


وذكرت خبير سموم مخدرات بمصلحة الطب الشرعي، أنها لدى فحصها وتحليلها لعينتي الدماء والبول المستخلصين من المتهم بمعرفة النيابة العامة تبين للوسائل الفنية بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوي على جوهر الكوكايين المخدر وكذا الكحول الإيثيلي. 


وأصدرت تقريرها على ذلك النحو، وقطعت بشهادتها عقب اطلاعها على تقارير المتهم الطبية وما تلقاه من عقاقير علاجية وأن تلك الأخيرة له ليس من بين مكونات أي منها على الإطلاق تلك المادة المخدرة أو الكحولية الواردة بنتيجة فحصها، وأضافت جزما أن ما قدم للمتهم من تلك العقاقير ليس له تأثير على نتائج فحص التحليل التي انتهت إليها.


وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يقود السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وذكر أمر الإحالة أنه في يوم 10 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتسبب خطأ في موت المجني عليهم، «يوسف محمد العباسي، وسعيد حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي» حال كونهم من الثاني للرابع أطفال بأن كأن ذلك ناشئًا عن إهمال ورعونة وعدم احتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة فقاد المركبة برقم «م ل» - 7573، بسرعة جنونية هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت وطأة تعاطيه المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق وأخرى مسكرة.

الأقوال

ما اسمك؟

اسمي كريم محمد تقي الدين زكي الهواري

س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة "كوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش.

س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم الأطراف المتوفين إلى رحمة مولاهم سعيد حسن حسن شلبي، عبد الله درويش محمد حسانين، وعمر حمدى والمتوفى إلى رحمة مولاه يوسف محمد العباسى شعبان، وكان ذلك ناشئأ عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قدت المركبة الرقيمة رقم "م ل 7537" بطريقة ينجم عنها الخطر بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة مخدرة كوكايين محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية فأخللت إخلالا جسيما بالاصطدام بالمركبة التى كان يستقلها المجنى عليهم الرقيمة "ي هـ 5719" ، فنجم عنها الحادث، وتوفي أكثر من 3 أشخاص، وهم المجنى عليهم سالفي الذكر ، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر، أدت إلى نزيف بالمخ، وقد نكلت بالفرار هاربا بمعاونة آخر فور وقوع الحادث دونما مساعدة من وقعت عليهم جريمتك، أو طلبك للمساعدة بإنقاذ ـ رواحهم مع تمكنك من ذلك حال كون  الجريمة قد وقعت منك حال كونك بالغا على أطفال على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج/ أيوه فعلا انا خبطهم ولكن غصب عني، ومكنتش شارب مخدرات أو كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.

ر المعامل الكيماوية كريم الهواري تحليل عينة دماء مصلحة الطب الشرعي مخدرات النيابة العامة

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