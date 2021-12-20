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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقصر السينما.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل الهجوم على مسرحية "المومس الفاضلة"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم يوم الاثنين المقبل، وذلك فى إطار ندوات الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع".

 

ويدور الصالون الثقافي، حول قضية «عاهرة سارتر» أو «المومس الفاضلة»، ويدير الصالون الناقد الفني الكبير طارق الشناوي.

 

وقال تامر عبدالمنعم، إن قضية «عاهرة سارتر» كان لابد من إلقاء الضوء عليها بحضور نجمة كبيرة مثل إلهام شاهين لتتحدث عنها.

 

وأضاف عبدالمنعم، أن قصر السينما ضمن هيئات وزارة الثقافة التي من المفترض أن تناقش جميع القضايا التي لها أثر في المجتمع.

 

الهام شاهين والبحر الأحمر 

 

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بإقامة مهرجان البحر الأحمر الذي حضرت فعالياته، والذي انتهى من أيام قليلة.

 

وقالت إلهام شاهين في تصريح لصدى البلد: انبهرت بإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، الذي كان أكثر من رائع ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي أن يقام مهرجان سينمائي في السعودية والتي كانت تقتصر على السياحة الدينية فقط لكن مع التطور الذي تشهده السعودية وإقامة هذا المهرجان أصبح هناك انفتاح كبير وتنشيط للسياحة بالسعودية.

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وأوضحت إلهام شاهين: كنت أزور السعودية بالعباءة السوداء والطرحة ولم أستطع ارتداء الفساتين ولكن مع هذا الانفتاح وإقامة مهرجان سينمائي يمكننا ارتداء فساتين السوارية ولم أكن أحلم بهذا الأمر.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن مهرجان البحر الأحمر انتصر للمرأة أيضا في أولى دوراته وقام بتكريم ثلاث نجمات منهم هيفاء منصور وليلى علوى وكاترين جينف وهو أمر أسعدني كثيرا كوني نصيرة  للمرأة.

إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم

وشاركت الفنانة الهام شاهين مؤخرا فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية والتي رأسها المخرج الكبير هاني لاشين وتضم في عضويتها كل من ومدير التصوير دكتور محسن أحمد والناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان والموسيقار أشرف محروس والسيناريست وسام سليمان والفنان والمنتج اللبنانى فادى اللوند، وجوائز الأفلام الطويلة

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