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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حصاد 2021.. هالة البدري: "صعود أهل النفوذ" أفضل كتاب قرأته خلال العام

صدى البلد

كشفت الروائية والناقدة هالة البدري عن أفضل الأعمال التي قرأها خلال عام 2021. 
وقالت "البدري" في حديثها لـ"صدى البلد"، إن أفضل كتاب قمت بقراءته هذا العام كان كتاب "صعود أهل النفوذ.. رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث" لبيتر جران، وهو من ترجمة سحر توفيق، فهذا كتاب هام جدا فهو يتحدث خلاله عن تاريخ اقتصاديات العالم، فقد قسم العالم إلى مناطق نفوذ، يحدث من خلالها عملية السيطرة الاقتصادية.

وأضافت الروائية، عندما أريد فهم بعض الأشياء، ألجأ لكتّاب الاقتصاد والتاريخ، كي يحلوا لي بعض المعضلات التي لا  يستوعبها عقلي.. لذلك فمن ألجأ لمثل هذه الكتابات أحيانا، بالإضافة إلى أنني على المستوى الشخصي، أحب كتابات بيتر جران، فهذه هي القراءة الثانية لي لهذا الكتاب، لأن عادة مثل هذه الكتب تحتاج أكثر من قراءة. بالإضافة إلى قراءتي لكتاب "الفلسفة في الجسد" وهو من ترجمة طارق النعماني فهذا الكتاب أفادني كثيرا ككاتبة، وأنا أحب أن أشيد بكلا الترجمتين لهذين الكتابين.

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حصاد 2021.. الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله: "غواية اللامعقول" أفضل كتاب قرأته خلال العام

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حصاد 2021.. أبو الفضل بدران: "ما النقد الأدبي" أفضل كتاب قرأته خلال العام

أيام الطالبية

أما بالنسبة لقراءتي هذا العام فقد خصصت السنة الحالية لقراءة أعمال متخصصة تخص الأعمال الروائية التي أكتب عنها، فأنا كنت منشغلة بالأعمال التي تخص التاريخ الفرعوني، مثل موسوعة سليم حسن، وقد قرأت كتاب لفوزية أسعد والذي يحمل اسم "الفراعنة المارقون" وهو من ترجمة المركز القومي للترجمة. بالإضافة إلى قراءتي لكتاب "متون هرمس" وهو من ترجمة عمر الفاروق.


أما باالنسبة للأعمال الروائية المميزة التي قرأتها هذا العام فكانت رواية "أيام الطالبية" لعادل سعد والتي سوف أناقشها هذا الأسبوع.

هالة البدري حصاد 2021 أعمال روائية صعود أهل النفوذ أيام الطالبية

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