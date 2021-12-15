حصاد 2021.. أبو الفضل بدران: "ما النقد الأدبي" أفضل كتاب قرأته خلال العام

تحدث الدكتور أبو الفضل بدران، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، عن أفضل الأعمال التي قرأها خلال عام 2021.

وفي حديثه لـ"صدى البلد" قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران" أرى أنه لا يزال الكتاب الورقي محبوبا لدى قارئيه وقد أسهمت المعارض في إيصال الكتب بجانب التسويق الإلكترونى؛ ومن الكتب التي فرحتُ بها في هذا العام كتاب "ما النقد الأدبى" للدكتور عبدالرحيم الكردي حيث لخّص في ثمانين صفحة نشأة النقد الأدبى عند الإغريق والرومان والعرب والغرب مما يسهل فهم أهمية النقد الأدبى ودوره ومذاهبه ومدارسه، وقد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب".

وتحدث أبو الفضل بدران عن الأبحاث النقدية الهامة التي قرأها خلال العام التالي إذ أشار إلى أن "تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة تنظيرا وتطبيقيا" للدكتور محمود سليم قد أعجبه كثيرًا لأنه عالج فيه "تحولات النص الشعري من حيث الشكل ومضامين القصيدة نظريا وتطبيقا"وصدر عن "جائزة الشارقة للإبداع العربى" بدائرة الثقافة بالشارقة.

لمسات شعرية

أما بالنسبة للدواوين الشعرية فيأتي ديوان الشاعرة عائشة الشامسي "إغفاءة على صدر القصيدة" الصادر عن دار "أقدر" بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك تأتى الدواوين الشعرية الصادرة عن بيت الشعر بالأقصر، والتي تعد من أجود ما قرأت من شعر هذا العام، إذ لمست الشاعرية في ديوان الشاعر د. سيد حشمت "تراتيل عاشق" الصادر عن دار الأدهم بالقاهرة، ومن الروايات رواية "الباحث عن المستحيل" للروائي أحمد محمود جاد سنوسى ورواية "من وحى الزنزانة" للدكتور طه خليفة.