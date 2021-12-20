إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص مساء اليوم بطريق الدائري "طنطا _ كفرالزيات" بنطاق محافظة الغربية إثر السرعة الزائدة، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال المناخية، وخصصت سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى طوارىء مستشفى كفر الزيات العام .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 10 أشخاص.

كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

كما تم نقل القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات إلي مكان الحادث للمتابعه تطوراته .

كما تم الدفع بعدد سيارات الإسعاف، الي محل الواقعة، بكوبري دفره الرابط بين مدينة كفر الزيات، ونتج عنه إصابة 10 شخص، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.