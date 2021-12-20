عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص مساء اليوم بطريق الدائري "طنطا _ كفرالزيات" بنطاق محافظة الغربية إثر السرعة الزائدة، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال المناخية، وخصصت سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى طوارىء مستشفى كفر الزيات العام .

إطلاق اسم شهيدين على مدرسة ووحدة صحية في الغربية

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ إلى  شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 10 أشخاص.

كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

كما تم نقل القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات إلي مكان الحادث للمتابعه تطوراته .

تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز في الغربية

كما تم الدفع بعدد  سيارات الإسعاف، الي محل الواقعة، بكوبري دفره الرابط بين مدينة كفر الزيات، ونتج عنه إصابة 10 شخص، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طريق محافظة الغربية الغربية هطول الأمطار وحده صحيه انقلاب سيارة مستشفي لغز مدينة سيارة مدرس النيابة العامة إطلاق كوبر شهيد طنطا كفر الزيات مخالفات

موضوعات متعلقة

إطلاق اسم شهيدين على مدرسة ووحدة صحية في الغربية

ترشيحاتنا

غادرت المستشفى.. ألفى الألفى: سمية بصحة جيدة وعادت إلى منزلها |خاص

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري

الحبس عقوبة التهرب.. الضرائب تطالب مزاولي التجارة الإلكترونية والبلوجرز بفتح ملفات.. فيديو

خبير: المجلس التنسيقي يحقق التوازن المالي والاقتصادي بين الجهاز المصرفي وقرارات الحكومة

فيديوجراف.. تحرش وهتك عرض.. نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

أوميكرون يضرب أكبر سفينة سياحية في العالم والإصابة تهدد الآلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

مدبولي: رسومات تنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«كله إلا هي».. لماذا صرخ رشدي أباظة ورفض تقبيل هدى سلطان؟!

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

فيديو

الزيادة لمصلحة الفقراء.. تصريحات وزير المالية عن ارتفاع الأسعار

فيديوجراف.. بفستان الفرح على نصف نقل.. عروس تتفاجأ بتغيير سيارة الزفة

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ