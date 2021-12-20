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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين في 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

مركز الشباب
مركز الشباب

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بنطاق المحافظة للتحقيق لتغيبعم عن العمل وغلق المقرات خلال المواعيد الرسمية.

وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة قد كلف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ونادية حسين من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي بنها وكفر شكر.

وقامت اللجنة بمتابعة مركز شباب منشأه دياب وبتمدة وكفر الشيخ إبراهيم وكفر الأربعين، وكفر الحبش وكفر كردي ونقباس، وتبين أن هذه المراكز التابعة لإدارتي بنها وكفر شكر، مفتوحة وتمارس نشاطها بالكامل وتتخذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد.

كما شملت المتابعة مركز شباب جزيره بلي وبرقطا، والذي تبين غياب بعض العاملين بهم أثناء ممارسة النشاط، أما مركز شباب عزبة رشيد والشقر، مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة جميع مراكز شباب للعمل على اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضد مرض كورونا المستجد أول بأول حفاظا على المترددين، والعمل على استيفاء سجلات الأنشطة وسجلات والحضور والانصراف.

وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة للعمل على استيفائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيبين عن العمل بمراكز الشباب.

القليوبية الإجراءات الاحترازية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب الإجراءات الاحترازية والوقائية كورونا المستجد

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