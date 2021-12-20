وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باكتشاف الموهوبين وعرض ابتكاراتهم بمركز الإبداع.. صور

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مركز الابداع والموهوبين التابع للمديرية نموذج من النماذج المتميزة لعرض منتجات الموهوبين من الطلاب والطالبات من كافة مدارس المحافظة، كما يضم العديد من الوسائل التعليمية بكل المواد الدراسية، وخاصة مادتي العلوم والرياضيات.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة الحجرات المخصصة للموهوبين، مثنياً على أعمال الطلاب، وحجرة الرياضيات، مشيدا بالوسائل التعليمية التي تضمها ودورها في توصيل المعلومة للطلاب.

كما تفقد حجرة الوسائل التعليمية المتنوعة في كافة المواد الدراسية، وحجرة التربية الفنية والمكتبات ومسرح العرائس وحجرة الصحافة والاقتصاد المنزلي.

وأشاد «عبد الله» بالمعروضات بغرفة المجال الصناعي، موجهاً بتنظيم رحلات للطلاب والطالبات بالمدارس للإطلاع على ما يحتويه المركز، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم في كافة المراحل التعليمية.

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