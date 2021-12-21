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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج  في البوكس والذى كشفت فيه عن كثير من التفاصيل والاسرار عن حياتها الشخصية وتربيتها وتربية اولادها وحبها للسفر وجوازها. 

 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز ما صرحت به رانيا يوسف فى برنامج “فى البوكس” . 

 

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن المواقف التى يمكن ان تبكى فيها وهى عندما تضحك كثيرا خاصة أن دموعها قريبة او أن يتعرض أى من أقربها الى أى مكروه. 

واضافت رانيا يوسف : تربيت بطريقة شديدة من أمى حيث كانت تستخدم الشبشب ولكن تربيتى لبناتى مختلفة تماما حيث اننى اعتبر اما متفتحة اكثر وأقصى عقاب أعاقب به بناتى هو ان لا اتحدث معهم لمدة نصف ساعة تقريبا وارسل لهم وشوش غاضبة، وعلمت بناتى الا يكذبى ويركزوا في مستقبلهم وأن مرحلة الزواج مؤجلة لحين الانتهاء من الدراسة وعند سن 30 يمكن ان يرتبطوا حتى يكونوا أكثر نضجا وخبرة فى الحياة وغلا يتحملوا مسئوليات كبيرة فى سن صغير. 

 

واشارت رانيا يوسف : أنا لا اكره الرجال او الزواج و"مش بقرف منهم لا سمح الله" ولكن مثلما قالت فيفى عبده “I don’t have time". 

 

واوضحت رانيا يوسف : كان يطلق على فى المدرسة اسم "باربى" بسبب أننى كنت أتميز بجسد متناسق ورياضية وكنت أحصل على المركز الاول فى مسابقة الجمال بالمدرسة، وعندما التحقت بالجامعة دمرت شعرت حيث قمت بصبغته باللون الأصفر. 

 

واستطردت رانيا يوسف : هناك امر لا يعرف أحد عن ياسمين رئيس وهى أنها “نرفوزة” واما اسماء أبو اليزيد فهى لديها هاجس دائما بانها لابد من أن تنقص من وزنها على الرغم من اننى أرى انها جسمها فى غاية التناسق وهائل من ناحية الوزن المثالى. 

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وقالت رانيا يوسف : أتمنى ربنا يديني الصحة مع العمر والصحة والستر والرزق، الاربعه مع بعض، ولا أرغب فى مشاهدة نفسى فى سن كبير، واحب ارتداء المايوهات والشورتات ولبس خفيف فى الصيف ولا احب الأكل كثيرا وان كنت احب كل الاكلات منها المحشى والفراخ.

 

وأوضحت رانيا يوسف : أحب اللون الأحمر لانى أهلاوية، وانا لا احب الارقام والحسابات لانى ليس ناجحة فيها.  

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