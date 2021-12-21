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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق شوقي: أولياء الأمور تخطوا الحدود الحمراء.. وواقعة اسم مدرسة حسن البنا عبث

طارق شوقي
طارق شوقي

ناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني العديد من الموضوعات المهمة خلال مداخلة تلفزيونية بقناة القاهرة والناس، ببرنامج "حديث القاهرة"، ونرصد لكم أبرز تصريحاته في السطور التالية:

 

شوقي: تدخّل الناس تخطى كل الخطوط الحمراء في تطوير التعليم
 

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المعلم المصري راقي جدا ولن يستقيم التعليم إلا بالوثوق في المعلمين، موضحا أن وزارة التعليم تطبق نظاما تعليما جديدا له نظريته وفلسفته وليس من المفترض على المستقبلين للخدمة التدخل في التفاصيل ولابد من ترك الأمر لمن له العلم في هذا الملف من القائمين على تطوير التعليم.

وعلق الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على تدخل غير المختصين في ملف تطوير التعليم قائلا: "عدينا كل الخطوط الحمراء فى أشياء نتدخل فيها لا يجب أن نتدخل فيها وكل ده يضر بالتعليم كثير والمسئولين عن التعليم هم اللي درسوا الحاجات وبيعملوها وما يحدث بسبب السوشيال ميديا، وأولياء الأمور يتدخلون فى سياسية التعليم وذلك قد يؤذي التلاميذ".

 

طارق شوقي: "العدل" تدير مدارس 30 يونيو.. و"التعليم" تشرف عليها فنيا
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تمول مدارس 30 يونيو وهذه المدارس تدار  من وزارة العدل وإشراف وزارة التعليم عليها فنيا فقط، موضحا أن مدارس 30 يونيو مدارس دولية والمرتب المذكور والمتداول ليس كبيرا بالنسبة لتلك المدارس.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الغرض من نشر الخبر عن راتب مدارس 30 يونيو غرضه التأثير على المعلمين فى مصر، مؤكدا أن هذه المعلومات هدفها إثارة البلبلة بين المدرسين.

 

وزير التعليم: واقعة اسم مدرسة حسن البنا عبث


أكد الدكتور طارق شوقي، أن لافتة مدرسة حسن البنا التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية قائمة منذ 20 عاما، لافتا إلى أنه بالكشف عن حقيقة الأمر تبين عن أن المتبرع بالأرض اسمه حسن محمود البنا وتم تعليق يافطة المدرسة باسم حسن البنا ولكن الحقيقة هو رجل آخر وليس له علاقة بالإخوان.


وأضاف طارق شوقي، أنهم تواصلوا مع متبرع الأرض وطلبوا منه وضع اسمه ثلاثي على المدرسة لتجاوز الأمر، قائلا: "استسمحنا الرجل صاحب الأرض إننا نغير اللافتة لإنهاء هذا العبث وده نموذج متكرر".

وتمنى طارق شوقي، من متداولي هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أصل المعلومات قبل اثارة الجدل، متابعا: "المهم أن الناس تتيقن من أصل المعلومات قبل التهكم، وفى ناس مغرضة هدفها إثارة الجدل".

 

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