الحكومة تحملت 11 مليار جنيه أعباء إضافية

ناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، العديد من الموضوعات الهامة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج " حديث القاهرة" والمذاع عبر قناة " القاهرة والناس"، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

وزير المالية: لا أعباء جديدة على المواطن العادي بسبب الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضرائب الجديدة تهدف إلى زيادة الموازنة العامة للدولة حتى يتمكنون من دعم المواطن وزيادة المرتبات، موضحا أن زيادة الموازنة العامة للدولة تساعد فى استكمال مشاريع وطنية عديدة تحتاج إلى التمويل.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أعباء جديدة أو متعلقة بأمور غير أساسية، لافتا إلى أن إرجاء مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون سيؤدي إلى إعادة دراسة الوضع.



وأشار وزير المالية، إلى أن بعض الزيادات متعلقة بالسلع المعمرة ووضعوا عليها 2% زيادة فقط في مشروع القانون الذى اعترض عليه البرلمان، كما فرضوا ضرائب خاصة بحفلات الساحل الشمالي، والتزحلق على الجليد، وحضور الأفلام الأجنبية ولم يقتربوا من الأفلام المصرية.

وزير المالية : الحكومة تحملت 11 مليار جنيه أعباء إضافية بسبب ارتفاع أسعار القمح

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأثر مصر كباقي دول العالم من أزمة جائحة كورونا، موضحا أن هذه الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترول فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل، قائلا: "نحن متأثرين لأننا نستورد سلع أساسية والتكلفة بتزيد ونتيجة التضخم بيرفعوا أسعار الفائدة".

وتابع: "على سبيل المثال تأثيرات زيادة أسعار القمح أدى إلى زيادة علينا 11 مليار جنيه، وهذه تكليفات إضافية"، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستخدم كل الأدوات الممكنة للتعامل مع هذه الأوضاع.



وزير المالية: برنامج لرفع كفاءة المنظومة الضريبية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتعاون مع كل المؤسسات الدولية وبنك التنمية الأفريقي وكل المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016 وحتى بعد انتهائه في عام 2019، موضحا أن التعامل مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية قائم ومستمر ولا ينقطع.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم يعملون حاليا مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم فني لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتوجد اجتماعات مستمرة مع صندوق النقد الدولي.

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك حالة من عدم التيقن والاضطراب في العالم أدى إلى التضخم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفى حالة من الاضطراب ما بين المستثمرين وقرارتهم متأثرة بسبب ما يحدث عالميا.وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الضرائب الجديدة لا تمس المواطن العادي ولا تحمله أعباء جديدة أو متعلقة بأمور غير أساسية، لافتا إلى أن إرجاء مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون سيؤدي إلى إعادة دراسة الوضع.