محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود رفع مياه الأمطار من الشوارع ليلا | صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء أمس وحتى الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ليتم الانتهاء من رفع كافة الأمطار.

ووجه الشكر إلى رؤساء المدن والوحدات القروية وعمال النظافة وكل رجال الحكم المحلي المشاركين منذ بدء الموجة الثالثة، والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمجتمع المدني على الجهود المبذولة نهارا وليلا، لرفع مياه الأمطار.



وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.



وأشرَف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مجلس مدينة بلطيم، على استمرار العمل في الفترة المسائية لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد ، مؤكداً على تمركز كافة المعدات الخاصة برفع المياه بالمناطق المستهدفة والأكثر سخونة بالمدينة والقرى ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب التام بكافة المعدات حتى الإنتهاء من تجمعات مياه الأمطار، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه أيسر عبد الرحيم، نائب رئيس المدينة ومعدات جهاز النظافة بمتابعة أعمال سحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية ومسح الشوارع ورفع تراكمات الأمطار بالأماكن تجميعها ومازال العمل جاري لحين الانتهاء من رفعها.



وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على انتشار معدات الوحدة المحلية علي مستوى المركز والمدينة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بجميع الشوارع والطرق بالمدينة والقرى فور سقوط الأمطار، مؤكداً أنه منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، جرى نشر معدات الوحدة المحلية بكافة الشوارع والطرق بالمدينة والقري، بجانب تشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينة على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار.



وشدد «ساطور» على نواب رئيس المدينة ورؤساء القري، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بالمدينة والقرى بأماكن تجمعات مياه الأمطار وإزالتها على الفور، كما واصل رؤساء الوحدات المحلية ببيلا منذ الصباح الباكر، متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وآثار مياه الأمطار، بواسطة معدات الوحدات المحلية تحت إشراف رؤساء القري.



\وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال رفع مياه بجميع شوارع المدينة ورفع مخلفات المطر، والتأكد من التخلص من مياه الأمطار بالشوارع بالوردية الثانية والثالثة بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، والتأكد من التخلص من مياه الأمطار ، بجانب رفع القمامة ومتابعة منظومة النظافة اليومية وفتح بيارات الصرف ومتابعة محطات الصرف الصحى، مقدماً الشكر لفريق العمل المعاون لهم.



وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على استمرار أعمال كسح مياه الأمطار وشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة من الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، ومواصلة رفع الاستعدادات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن مياه الأمطار، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لرئاسة مجلس مدينة مطوبس وفى حضور نواب رئيس المركز والمدينة ومسئول النظافة بالوحدة.



وتابع جمال يونس، رئيس مدينة الرياض، أعمال شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تعرضت لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، واستكمال مسح المخلفات أولاً بأول ومازال العمل مستمراً علي مدار الساعة بالإضافة بالتواجد المستمر في الشوارع ،مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على سلامتهم والتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي.



وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار، موجهاً رؤساء القرى بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.



وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، انتشار مكثف للمعدات لرفع تراكمات المياة أولاً بأول وانتظام الحركة بالشوارع، ورفع درجة الإستعداد القصوى وتواجد فريق العمل بمجلس المدينة في مواجهة الطقس السيئ التى تعرضت له البلاد على مدار الساعة.



فيما قال شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، ومتابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إزالة المياه التي خلفتها الأمطار، والتأكد من سلامة صفايات الأمطار، موجها بالاستعداد لمواجهة مياه الأمطار فور هطولها ورفعها أولا بأول.

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