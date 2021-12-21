أبو جبل يبلغ إدارة الزمالك بشروطه لتجديد عقده

قال الإعلامي محمد شبانة، إن تواجد أبو جبل حارس الزمالك في قائمة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا؛ تسبب في مشكلة لفريق الزمالك.



وأضاف شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "لم يتوقف الأمر عند مجرد رغبة أبو جبل في المشاركة بشكل أساسي في مباراتي المقاولون العرب وغزل المحلة لضمان تواجده في معسكر مصر".



وتابع: "علم "بوكس تو بوكس" أن أبو جبل رهن تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة وتجديد عقده بالمشاركة والانضمام لقائمة مصر في بطولة أمم أفريقيا".



واختتم: "وحال استبعاد اللاعب من القائمة فإن أبو جبل سيكون له قرار آخر لرغبته في العودة والمشاركة أساسيًا ورفضه فكرة الجلوس على دكة البدلاء وبقائه كحارس ثاني".