عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظاهرة فلكية مميزة.. السماء تمطر زخة شهب الدببيات الليلة

شهب
شهب

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وهي زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات)  وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم  سنكون على موعد مع مشاهدة بديعة فى سماء مصر حين تتساقط شهب الدب الأصغر (الدببيات)  وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة تقريبا.

وأوضح الدكتور تادرس أن زخات شهب الدب الأصغر (الدببيات) تنتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب توتل الذى تم اكتشافه عام 1790.

الليلة.. القمر يقترن بنجم أكبر من الشمس بـ3 مرات

وأضاف أن زخة الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء .

وأشار الى أن التوقيت السنوي لهذه الزخة الشهابية من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام ، وتصل ذروتها فى ليلة 21 حتى بزوغ فجر يوم 22 ديسمبر، تكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد 

ولفت الدكتور تادرس  أن القمر شبه الكامل  سوف يسبب مشكلة هذا العام ، حيث يحجب معظم الشهب الخافتة باستثناء اللامع منها .


وأكد أستاذ الفلك إلى أنه لا يوجد أي اثار سلبية لزخات الشهب اذ انها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع 70 إلى 100 كيلومتر تقريبا من سطح الارض ، كما ان الشهب لا تلتزم بالسقوط من اتجاه المجموعة النجمية التي لها اسمها فقط بل يمكن أن تظهر من أي مكان آخر في السماء .

الدببيات شهب الدب الأصغر شهب الدب الأصغر الدببيات ظاهرة فلكية شهب الزخات الخفيفة

ترشيحاتنا

رئيس قضايا الدولة يشهد تخريج 364 متدربا بالأكاديمية الوطنية للتدريب ..صور

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. الأسهم تربح 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعيدا عن الصرف الصحي..الزراعة : شبكة لتجميع مياه الأمطار فى الاسكندرية

أعلى مستوى في التاريخ.. أسعار الغاز الطبيعي تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً

جولات السيسي أعياد للبسطاء| استحق ألقاب المصريين عليه "جابر الخواطر ورئيس الغلابة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.. شاهد

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

بعد واقعة جبن معجون الحوائط .. الأردن : نستورد ألبان وأجبان من مصانع مصرية موثوقة ومعتمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

فيديو

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ