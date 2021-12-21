فرمان من كيروش.. تأجيل بداية معسكر منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، الذي كان مقرر 27 ديسمبر الجاري.

وحدد كيروش 1 يناير المقبل، موعدا جديدا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا، بسبب تواجده في البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.

وتنطلق فاعليات كأس الأمم الأفريقية بمشاركة منتخب مصر فى الكاميرون خلال 9 يناير المقبل وسط مشاركة 24 منتخبا أفريقيا .



بأوامر الكاف.. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية



استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب المعلنة أمس لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية وذلك قبل يوم 28 ديسمبر الجاري .

وضمت قائمة منتخب مصر المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 10 لاعبين دفعة واحدة قبل 28 ديسمبر الجاري على ان يتم إرسال قائمة تضم 30 لاعبا فقط “ 28 أساسيين ولاعبين إضافيين تحسبا لإصابات وما إلى ذلك ” وذلك وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.