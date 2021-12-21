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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات فارسية.. طريقة عمل أرز الجولوف

أرز الجولف
أرز الجولف

يعد أرز الجولوف من أكثر الأكلات الفارسية المغذية وفي نفس الوقت يتم تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة مما يريح المرأة من عناء المطبخ.

نقدم طريقة عمل أرز الجولوف الشيف نرمين هنو بخطوات الشيف مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي السفرة.

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مقادير أرز الجولوف
500 لحمة مكعبات 

1 بصلة مفرومة 

ملعقة كبيرة مرقة دجاج 

ملعقة كبيرة ثوم 

ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
400 طماطم معلبة
2 كوب ماء 

1 علبة حليب جوز الهند
3 كوب أرز
500 جزر وبازلاء مسلوقة 
ملح 
فلفل الأسود


طريقة عمل أرز الجولوف
* سخني الماء ويضاف اللحم لتسلق ثم توضع جانبا وسخني الزيت ويضاف البصل والثوم والملح والفلفل الحار

* اضيفي مرقة الدجاج والطماطم ومعجون الطماطم ويضاف حليب جوز الهند ويترك الخليط على النار لمدة 1/2 ساعة

* اضيفي اللحم على الخليط ويضاف الجزر والبازلاء المسلوقة ويضاف الأرز ويضاف الماء حسب الحاجه ويترك ليطهي ويزين بالبقدونس ويقدم أرزالجولف.

أرز الجولوف طريقة عمل أرز طريقة عمل أرز الجولوف الشيف الأكلات الفارسية

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