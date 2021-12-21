بيبصو على جسمي وشكلي بس.. من هي المطربة صاحبة أزمة «الفيديو المسيء» لفنانات مصر

الشهرة والنجومية حلم الكثير من الأشخاص، وكل منهم يسعى لتحقيقها بطريقته الخاصة، ينجح البعض في الوصول إلى هدفه، ومواجهة الصعاب، وأصبحت السوشيال ميديا وسيلة لتحقيق الشهرة لكنها في الأساس ساحة للتعبير عن الرأي.

أثارت الفنانة دينا حسين، الشهيرة بـ «دليلة» الجدل الواسع من خلال فيديو أمس على صفحتها الخاصة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لاقى انتقادات واسعة.

فيديو دينا حسين المثير للجدل

نشرت دينا حسين على صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو توضح خلاله محاولتها وسعيها لتحقيق حلمها بالغناء، وانها ذهبت لأكثر من شركة إنتاج.

أوضحت دينا حسين خلال مقطع الفيديو، أن شركات الإنتاج التي توجهت إليها جميعها أعجبوا بصوتها، لكنها في كل مرة تتفاجئ بتحول مجرى الحديث إلى الأمور الشخصية، بدلاً من الحديث عن العمل الفني، وانها لن تقبل بتقديم تنازلات لتحقيق حلمها.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDINA.ELMASRII%2Fvideos%2F287119426088698%2F&show_text=false&width=269&t=0" width="269" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

وقالت خلال الفيديو: «هل أنا صوتي او شكلي وحش، فيا عيب أو فيا حاجة.. كل ما أروح أي شركة انتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل وخلاص هنبتدي شغل.. الاقيه يبص في حته تانية خالص».

وتابعت: «يبص لشكلي وجسمي.. يصاحبني.. يتجوزني عرفي.. هو انا لازم أقدم تنازلات وأعمل حاجة غلط علشان أحقق حلمي، انا تعبت وطلع عيني علشان أوصل للي انا فيه، وكل اللي انا عايزاه أني أنجح.. انا بسهر وبروح وباجي ومعظم أصحابي رجالة، وبلبس قصير، وبتبسط في سني براحتي، لكن مبعملش حاجة غلط.



انا عملت كل حاجة تأهل الفنان انه يكون ناجح.. وأخدتها من تحت وعايزة أعمل اللي انا بحلم بيه باحترامي وشخصيتي وصوتي، مش لازم اعمل حاجة غلط علشان أوصل».

واستطردت خلال الفيديو: «ليه دائما في تركيز أن الفنانين سمعتهم وحشة، وأنهم بيعملوا حاجة غلط، كل دا ليه!! شوفوا شغلي، انا تعبت ولو الفن بالمنظر دا احسن لي أقعد بكرامتي.. شوفولي حل لو فيا عيب قولولي».

رد الاتحاد العام للنقابات الفنية على دينا حسين

أستنكر الاتحاد العام للنقابات الفنية، الفيديو الذي نشرته الفنانة دينا حسين على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأصدر بيانًا قال فيه:

« تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الإعلامي فرصة لإطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.. إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقريتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر.. لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و(التريند) دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين.. هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير»

دينا حسين

نقيب المهن التمثيلية يرد على دينا حسين

أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رفضه الشديد واستياءه للإساءة التي وجهتها الفنانة دينا حسين لفنانات مصر، حيث أوضح خلال تصريحات تليفزيونية: « لا سكوت على إهانة الفنانين والفنانات وهذه المهنة، وأن الإساءة من جانب الفنانة المغمورة ما هي إلا شماعة لتعليق فشلها والوصول إلى الشهرة وعمل التريند والرد سيكون من خلال الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها».

رد فعل دينا حسين على الهجوم ضدها

بعد تعرض الفنانة دينا حسين للهجوم الشديد، خرجت عن صمتها وأوضحت امر الفيديو المنشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: « أنا صاحبة الفيديو الذي ظهر منذ عام وما زال يظهر حتى الآن، ولا أعرف لماذا يتم نشر الفيديو مرة ثانية اليوم.. الفيديو ده كنت بفضفض فيه مع أصحابي والناس اللي بحبها عندي عادي على فيسبوك، وكنت أشتكي من شخصية معينة في شركة إنتاج، ولم أذكر أي اسم، ومن خنقتي طلعت الكلمتين اللي عندي في فيديو.. بعدها طلعت في برنامج ريهام سعيد وقلت إنه مش كل الناس وحشة.. مصر هي هوليود الشرق وأم الدنيا وهي من صنعت الفن أساسا وأم الفن، فمينفعش أنا حتة عيلة تعقب على مصر وفنانين مصر، أنا عقبت على مشكلة خاصة أواجهها، ومر على الفيديو ده سنة، أنا واحدة شغالة في أمان الله ومن خير بلدي وشغالة فيها ورزقي كله منها وحياتي كلها في بلدي، فإزاي هغلط في بلدي أم الدنيا؟..»

وتابعت:« أنا كنت بتكلم عن حاجة شخصية، وصححت بعدها المعلومة وقولت إن مش كل الناس كده، أنا قاعدة في أمان الله لقيت فجأة الدنيا اتقلبت فوق راسي، وأنا آسفة، ومش حتة عيلة زيي اللي هتغلط في بلدها».