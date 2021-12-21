كأس السوبر الأفريقي.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة الأهلي و الرجاء المغربي.



وقال "محمد رجب" أنه يتوقع فوز النادي الأهلي بنتيجة 2/1 علي الرجاء المغربي وان يحرز مجدي أفشة الأهداف.

وتوقع حسام محمود فوز النادي الأهلي 3/0 علي الرجاء المغربي ، وأن يسجل افشة ومحمد الشريف الأهداف.

وأكد محمود زايد أن النادي الأهلي سيخسر 2/1 أمام الرجاء المغربي.

وأضاف أحمد أشرف ان النادي الأهلي دائما ثابت وجوده في المحافل الافريقية، مضيفًا أنه دائما بطل السوبر في السنوات الاخيرة.

وتوقع زياد محمد فوز النادي الاهلي 3/2 علي الرجاء المغربي.

واختتم أدهم أحمد أن النادي الاهلي سيفوز علي الرجاء المغربي.

ويتفوق الأهلى تاريخاً علي الأندية المغربية، وواجه الشياطين الحمر الأندية المغربية في 24 مباراة في بطولات أفريقيا المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل 8 مباريات، وخسر 6 مرات، وأحرز 30 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 21 هدفاً.

ومن بين المباريات الـ24، واجه الرجاء 6 مرات سابقة، فاز الأهلي مرة واحدة، وخسر مرتين، وتعادلا 3 مرات.

ويعد نادي الوداد هو أكثر فريق مغربي واجهه الأهلي، حيث التقيا في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز 4 مرات، وتعادلا في 4 مباريات، وفاز الوداد مرتين.