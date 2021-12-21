حمادة هلال يروج لعمل جديد: انتظروا إعلان مختلف جدا

شارك الفنان حمادة هلال صورة جديدة رفقة مخرج الاعلانات علي علي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “سعيد اني اشتغلت مع واحد من اهم مخرجين الاعلانات فى العالم المخرج المصري على على انتظرو اعلان مختلف جدآ بإذن الله يارب يعجبكم 🎹🎼”.

وكان حمادة هلال، قال في تصريح لـ “صدى البلد”: “أتعامل مع السوشيال ميديا مثل أي شخص، أنا أحاول دائماً أن أكون طبيعيا وأن أتعامل مع الجمهور على سجيتي”.

وأضاف “أحضر الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني، كما أقرأ مسلسل المداح الجزء الثاني، وهذه الشخصية التي أحاول تقديمها خلال الوقت الحالي وأتمنى أن يعرض العمل في رمضان القادم”.