النشرة الدينية| حكم الجمع بين الصلوات بسبب الريح والمطر.. وأسباب التفاؤل في عام 2022

نشر موقع "صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية:

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" مذهب الشافعية يقول بلزوم الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب، ومذهب الجمهور لا يلزم بالترتيب فأصلي المغرب ثم قضاء ما فات سواء العصر أو الظهر"

وشدد على أن ثمرة الخلاف أنه لو دخلت المسجد في وقت المغرب أنوي صلاة المغرب ثم أقضي الفائت، مؤكداً جواز الأخذ بأي رأي تيسر للمصلي فليفعل.

متى تسقط عدة المطلقة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال يقول: ما هي أحكام العدة للمطلقة؟

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أحكام العدة للمطلقة أن تعتد بـ 3 حيضات، فإذا طهرت فقد استوفت عدتها، مشيراً إلى أنه يجب عليها ألا تتعرض للخُطاب، أو لا تقبل الخاطب حتى لو كانت بائنة.

ولفت إلى أنه يجوز أن تقضي العدة عند والدها، إلا أنها بذلك تسقط حقها في النفقة لأنها في حكم الناشز.

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