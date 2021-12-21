الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية و البحيرة وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، تعرضت اليوم لـ تقلبات الجوية، و أمطار و رياح.



وأضافت خلال مداخلة على قناة إكسترا، أن الساعات المقبلة سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا.



ولفتت إلى أن البلاد بدأت اليوم فصل الشتاء، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، لكن هناك شبورة مائية.



وأشارت إلى أن كثافة الشبورة سترتفع من بعد غد، ولذلك نطالب الجميع بتوخى الحذر، و السير بـ سرعات منخفضة.



وكشفت أن الفترة الماضية شهدت مشكلات كثيرة فى حركة الملاحة، بسبب التغيرات الجوية، وأنه من الغد سيكون هناك انتظام فى حركة الملاحة و الأمواج ستكون من بين 2 لـ 2.5 متر، والبحر الأحمر والمتوسط سيكون هناك انتظام فى الحركة الملاحية.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، والذي يعد أول أيام فصل الشتاء، ارتفاع درجات الحرارة اليوم بقدر بسيط عن درجات الحرارة أمس، والتي شهدتها معظم محافظات مصر، ولكن من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً ومن المتوقع سقوط أمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا ومطروح، ويستمر نشاط الرياح في القاهرة وعدة مناطق أخرى.

وأكدت أنه يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويستمر الطقس اليوم معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد بالإضافة إلى جنوب سيناء.

وحذرت الأرصاد من البرودة خلال الليل، حيث تصل البرودة إلى حد الصقيع وتسجل 6 درجات على مناطق وسط سيناء بينما يكون الطقس في الليل شديد البرودة على معظم مناطق الجمهورية.

وكشفت عن حدة اضطراب البحر المتوسط اليوم ليصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار فقط بدلًا من 5 أمتار خلال طقس أمس الإثنين، ويكون البحر بين المعتدل والمضطرب وارتفاع الموج يكون بين 2.5 و3 أمتار، واتجاه الرياح جنوبي غربي، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا وارتفاع الموج بين متر ومترين.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو