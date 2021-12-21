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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجلد الكاجوال.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ايمان العاصي صورا جديدة في أحدث ظهور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “من الغريب جدا كيف نتغير من سنة إلى أخرى كيف ننظر إلى الوراء إلى الذكريات قبل عام، لا نشعر بنفس الشخص بعد الآن”.

وتألقت بالظهور بأطلالة شتوية كاجوال، حيث ارتدت جاكيت جلد أسود اللون، وحرصت على ابراز جمالها ورشاقتها، وخطفت الانظار بتسريحة شعرها الطويل.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصى حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة كمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

إيمان العاصي اعمال ايمان العاصي أحدث ظهور الكاجوال تتألق في احدث ظهور اخر اعمال

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