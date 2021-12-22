مكان وقوف المرأة في الصلاة مع زوجها.. دار الإفتاء تجيب

مكان وقوف المرأة في الصلاة مع زوجها ، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب أن يصلي الرجل في بيته مع زوجته وأولاده، وإذا صلي إماما بزوجته فعليها أن تقف خلفه والصبيان يقفون بجوار أبيهم الذي يؤمهم في الصلاة.

وورد عن أنس - رضى الله عنه- أنه قال : "صليت أنا وغلام خلف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والعجوز خلفنا".

مكان وقوف المرأة في الصلاة مع زوجها



قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الرجل في المسجد أفضل شيء يأخذ عليه ثوابا كبيرا، ويقول النبي "صلاة الرجل فى مسجده تزيد على صلاته فى بيته أو سوقه بسبع وعشرين درجة".

وأضاف عبد السميع فى رده على سؤال "صلاة الرجل في المسجد أفضل أم مع زوجته في المنزل؟"، أن بعض الناس لو صلى فى المسجد لا تصلي زوجته فى البيت، فهو يصلي بها جماعة حتى يساعدها على الصلاة، وهنا لا حرج فى ذلك شرعا.

وأشار إلى أنه من الممكن أن ينزل للصلاة فى المسجد ثم يعود للصلاة مع زوجته ويصلي بها إماما فى البيت.



حكم الصلاة في البيت وقت الأزمات



قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأوضحت، أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة، مؤكدة على تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

عدم صلاة الزوجين يجلب الفقر

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن عدم صلاة الزوجين يجلب الفقر والمشاكل في البيت، موجهاً حديثه لزوجة تسأل عن عدم انتظامها في الصلاة، وعدم صلاة زوجها أيضاً، قائلاً "أنت في مشكلة كبير وعدم صلاتك أنت وزوجك يجلب الفقر والمشاكل والمنغصات لكما في البيت، لأنكما معرضون عن ذكر الله، فقال تعالى في سورة طه " وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا " صدق الله العظيم".

وأضاف أمين الفتوى أن من يرغب في الانتظام في الصلاة عليه بالقيام لها فور سماع الأذان، وأن يكون له صحبة صالحة تعينه على ذلك، ويكتب جدول له بالصلوات، ويراقب نفسه ويكافأها إذا انتظمن على الصلاة، ويعاقبها إذا لم تنتظم.

حكم إمامة المرأة زوجها في البيت

ورد الي دار الافتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إمامة المرأة لزوجها في الصلاة داخل البيت، وهل يشترط في الإمام أن يكون ذكرا؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، انه لا يجوز للمرأة امامة زوجها في الصلاة داخل البيت ولا خارجه، منوها أن من شروط الإمامة ان يكون الإمام ذكرا.

حكم إمامة المرأة النساء في الصلاة



قال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بالأزهر الشرعي، إن إمامة المرأة للمرأة في الصلاة لا حرج فيه، بشرط أن تكون الإمامة للنساء فقط.

وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن جمهور العلماء يرون أن إمامة المرأة للنساء لا شئ فيه شرعا، لأنها تقف بين نساء من جنسها، وورد عن بعض أزواج النبي أنهن فعلن ذلك.

وأشار إلى أن محل الخلاف هو إمامة المرأة للرجال، فجمهور الفقهاء أفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وهذا لا حرج فيه وهو نوع من أنواع الترتيب والتنظيم في عبادة الله.

كما أن هذا الأمر ليس فيه تمييز للرجال على النساء، منوها أن الشرع الحنيف جعل الحضانة للمرأة دون الرجل إذا اختلف الزوجان عليها.

