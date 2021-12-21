أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

احتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بعيد ميلاده الـ69، حيث نشرت الصفحة الرسمية لشاكر على إنستجرام، صورة لنقيب الموسيقيين مرفقة بتعليق يحمل تاريخ ميلاده 21 ديسمير، وخلال توليه منصب النقيب تعرض هاني شاكر لعدة أزمات.

عبدة الشيطان تؤرق النقيب



واجه الفنان هاني شاكر، عام 2016، أزمة عنيفة بسبب تباين تصريحاته حول حفل أقامته فرق موسيقى البلاك ميتال في وسط البلد، ووصل الأمر إلى حد تقدمه بالاستقالة من رئاسة مجلس النقابة في ولايته الأولى.

وبدأت الأزمة مع إعلان الفنان هاني شاكر قيام رجال الأمن بمداهمة حفل الفرق الموسيقية في منطقة وسط البلد، بناء على بلاغ تقدم به، بداعي أنهم من "عبدة الشيطان".

وكشفت لميس الحديدي في برنامجها آنذاك "هنا العاصمة"، عن أن النقابة علمت بقيام مجموعة من الشباب بتنظيم حفل لـ"عبدة الشيطان" بأحد "كافيهات" منطقة وسط البلد، لافتا إلى أنه عقب علمهم بذلك، قام المستشار الإعلامي للنقابة، بالتواصل مع وزارة الداخلية لمنع إقامة هذا الحفل.

وأوضح نقيب الموسيقيين، أن المشاركين في الحفل كانوا يرتدون ملابس غريبة، والنجمة شعار "الماسونية".

لف وارجع تاني



تصاعدت الأزمة مع تأكيد الجهات الأمنية، عدم صحة ما تردد عن إقامة فرق موسيقى الميتال، طقوس "عبدة الشيطان"، وهو ما وضع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر في موقف محرج، وتعرض للهجوم عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، ليعود الفنان هاني شاكر ويؤكد أنه لم يقل إن الحفل كان لـ"عبدة الشيطان"، وتحدث قائلا: "لم أقل إنهم عبدة شيطان على لساني، والجهات الأمنية فقط هي من تحدد ذلك، أحد محبي تلك الموسيقى، شهد شاهد من أهلها، هو من قال إن هذه الفرقة مشبوهة وممنوعة من دخول عدد كبير من الدول".



وأكد شاكر أنه يرفض التطاول عليه بحجة النقد، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة قبل التراجع عنه، وقال: "إذا كان العمل العام سيكون مدعاة "أتهزأ في كل مكان وأتسب في كل مكان وأتهان في كل مكان، فأنا لا أريده وسأتوقف عنه"، منوها إلى أن هناك بلاغا قدم للنقابة يقول إن هذه الفرقة مشبوهة ومريبة، مؤكدا أنه يعرف موسيقى الميتال جيدا، وأنه لم يقل إنهم عبدة شيطان على لسانه، ولكن هذه الفرقة ممنوعة من دخول أكثر من دولة، واسمها يحمل كلمة "سافانك ميوزك" أي "موسيقى شيطانية".



أزمته مع مطربي المهرجانات



أعلنت نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب هاني شاكر، مؤخرا، عن قائمة المطربين الممنوعين من الغناء في مصر، ممن ليس لديهم تصريح للعمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا، وهو ما خلق موجة كبيرة من الجدل، تدخل فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس.

مرض هاني شاكر قبل حفل الأوبرا

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر، الذي كان مقررا له يوم 7 يوليو الماضي، بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان.

واعتذر النجم هاني شاكر عن الحفل من خلال فيديو قائلا: "بعتذر جدا عن حفل اليوم، وكان نفسي أشوفكم وأغني اللي انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان وعندي ضربات قلبي مش متظبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة".

وأضاف هاني شاكر: "بجد باعتذر من قلبي كان نفسي أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل، لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".