أخبار التوك شو| الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا هامًا لقائدي السيارات.. والقومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى إلزامي على جميع مؤسسات القطاع الخاص

تناولت برامج التوك شو عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية و البحيرة وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، تعرضت اليوم لـ تقلبات الجوية، و أمطار و رياح.



وأضافت خلال مداخلة على قناة إكسترا، أن الساعات المقبلة سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا.



ولفتت إلى أن البلاد بدأت اليوم فصل الشتاء، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، لكن هناك شبورة مائية.

القومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى إلزامي على جميع مؤسسات القطاع الخاص

قالت حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن تطبيق الحد الادنى للأجور على القطاع الخاص إلزامي وفقا لقرار المجلس، متابعة: المجلس يتيح آلية تلقي الشكاوى من الموظفين في حالة امتناع أحد المنشآت من تطبيق الحد الأدنى.



وأضافت " حنان نظير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مديريات القوى العاملة تقوم بإجراء استقصاء عشوائي على بعض المنشآت للتاكد من تطبيقهم للقرار الحد الأدنى للأجور، متابعة الحد الأدنى يجوز أن يشمل الحوافز والزيادات.

وأوضحت أن مصاريف تدريب العمال لا تدخل تجت مفهوم الحد الأدنى للأجور، متابعة: هناك ما يقارب من 3090 منشئة فردية تقدموا بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بالإضافة إلى 24 قطاع.

أشرف زكي: إحنا مش ملطشة للفشلة.. ونرفض الإساءة للفن المصري

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن اتحاد النقابات الفنية برئاسة عمر عبد العزيز أصدر بيانا للرد على الإساءة التي انتشرت من خلال فيديو أمس. وتم في البيان استنكار إهانة فنانات مصر وتوجه الاتحاد ببلاغ للنيابة العامة وسيتم اتخاذ موقف حاسم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد: إحنا مش ملطشة لكل فاشل يعلق عليها أزماته وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع أشرف زكي أن صاحبة الفيديو لا تمثل بالنسبة لي أي أهمية ولا أعرف ما إذا كانت عضوا في أي نقابة أو لا وكل ما يعنينا هو رفضنا الإساءة للفن المصري.

ربنا يبارك في عمره وصحته.. أسرة منطقة السيدة تدعو للرئيس السيسي|فيديو



عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرة مصرية بسيطة كانت تركب موتوسيكل في منطقة السيدة عائشة، موضحا أنهم لم يطلبوا من الرئيس أي شيء.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، : « الرئيس السيسي أهدى أسرة منطقة السيدة عائشة سيارة أجرة ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم».

مستشار الرئيس: إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ستنتج أقراص ميرك لعلاج مصابي كورونا حال موافقة هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركتي فايزر وميرك أنتجتا الأقراص لعلاج فيروس كورونا وحصلتا على التصريحات لتداوله.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن شركة ميرك حصلت على التصريح بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وفايزر حصلت على التصريح في 15 ديسمبر، موضحًا أن الدولة الوحيدة اللي استخدمته هي المملكة المتحدة.

طارق شوقي: شكل امتحانات الثانوية العامة يتحدد بعد إجازة نصف العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شكل امتحانات الثانوية العامة سيتم تحديده بعد إجازة نصف العام.



وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية التعليمية تسير طبقا للخطة التي تم وضعها والتوقيتات الزمنية التي تم إعلانها من قبل.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا أصبحنا معنيين بالامتحانات وليس التعليم.

210 جنيهات للثانوية.. طارق شوقي يكشف حقيقة زيادة رسوم الامتحانات للشهادات المختلفة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رسوم امتحانات الثانوية العامة 210 جنيهات، مضيفا أنه لا يوجد أي تغيير في رسوم الامتحانات للشهادات المختلفة.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية التعليمية تسير طبقا للخطة التي تم وضعها والتوقيتات الزمنية التي تم إعلانها من قبل.



وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الامتحانات ستتم وفقا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وخاصة مع الانتشار السريع بمتحور أوميكرون.

وزيرة التخطيط توضح قيمة وموعد تطبيق غرامة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد بها، معقبة: “هناك ملايين سيستفيدوا من قرار تطبيق الحد الأدني للاجور للقطاع الخاص وهو 2400 جنيه، ولكن لم نحصر بعد من أعداد العمالة التي سيتم التأجيل بها من القرار".

وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن هدف الوزارة من هذا القرار هو الحفاظ على المؤسسات والكيانات الإقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، حيث أن هذا يعد أمن قومي بالنسبة لمصر.

وتابعت أن وزارة القوى العاملة تقوم بعمل تفتيش على المنشأت بشكل دورى، معقبة: “نتلقي من خلال مجموعة من اللجان الشكاوى الفردية او الجماعية، إلى جانب التفتيش”، متابعة أن هناك عقوبات ستتم من خلال القانون الجديد لعدم تطبيق قرار الحد الأدني للأجور تتراوح مابين 5 إلى 10 ألاف جنيه، وسيتم تطبيقه أول يناير.

أحمد موسى يناشد المصريين بتلقي لقاح كورونا: الحل الوحيد حتى الآن

ناشد الإعلامي أحمد موسى، سرعة الإقبال على تلقي اللقاح مشيرا إلى ان 50 مليون مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا.



وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، ان هناك زحام شديد بمحطات المترو لتلقي اللقاح، مؤكدا على ضرورة زيادة أماكن تلقي اللقاح منعا للزحام وتأخير المواطنين على اشغالهم .



واكد موسى، أن اللقاح والكمامة هما الحل الوحيد حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، مردد: « الصحة العالمية اكدت انه يجب ان يتخطى 70% عدد الحاصلين على اللقاح من سكان الدول» .

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ان التغيرات في شكل الفيروسات طبيعية ومستمرة، مشيرا إلى ان ما يهمنا هو درجة انتشار الفيروس .