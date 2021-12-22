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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع نهاية الموسم

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم الإسماعيلي بالمجان

الإسماعيلي
الإسماعيلي

كشف الإعلامي محمد شبانة مفاجأة كبيرة، بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك طلب من إدارة ناديه الحصول على توقيع شكري نجيب مهاجم فريق الإسماعيلي وضمه بالمجان مع نهاية الموسم.


وأوضح شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "ينتهي عقد اللاعب مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.


وعلم "بوكس تو بوكس" أن كارتيرون معجب بشكل كبير بمستوى شكري نجيب ومتحمس للتعاقد معه وطلب من الإدارة بشكل رسمي ضم اللاعب والحصول على توقيعه من الآن على أن ينضم مع نهاية الموسم بعد نهاية فترة العقوبة الموقعة على النادي بإيقاف القيد لمدة فترتين.

 

من جانب آخر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يوجه التهنئة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون في مباراة أمس، خاصة أنها مباراة قوية أمام منافس صعب.


وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بروح اللاعبين وراض عن الأداء والنتيجة في المباراة وأشاد بجميع لاعبي الفريق.


وأكد كارتيرون أنه لم يقم بتصعيد مهاجم من فريق الشباب في اللقاء في ظل وجود عمر السعيد وقدرة أشرف بن شرقي على اللعب في مركز الهجوم، بخلاف حاجته للاعبين أصحاب خبرات.


وأشاد المدير الفني الفرنسي بأداء الإيفواري رزاق سيسيه خلال الشوط الأول الذي شارك فيه اللاعب بعد العودة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.


وأضاف أنه فضل إراحة سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش بعدما شاركوا بصورة أساسية في مباريات منتخباتهم في البطولة العربية.


وعلق المدير الفني على غياب طارق حامد وعمر السعيد عن لقاء المحلة موضحا أن الزمالك لديه البدائل الجاهزة والفريق سيستعيد أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري.


وأوضح أن الفريق يعتمد على أوباما في مركز صانع الألعاب كما أن مصطفى فتحي وشيكابالا يجيدان اللعب في نفس المركز.


وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين  مقابل هدف  في المباراة التي اقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الثالث في حين يتوقف رصيد المقاولون عند 5 نقاط يحتل بهم المركز السادس عشر.

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