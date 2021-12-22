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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تطورات خطيرة لـ متحور أوميكرون .. ولقاح جديد ضد الفيروس (تفاصيل)

بشارة سارة للقضاء
بشارة سارة للقضاء على متحور أوميكرون

حذر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحورأوميكرون من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم.

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أوميكرون سريع الإنتشار 

وقال فاوتشي إن "هذا الفيروس غير عاد"، في إشارة إلى سرعة انتشار "أوميكرون"، مضيفا أن المتحور سيصبح مهيمنا و"سنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وأضاف أن المتحور ينتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع فاوتشي: "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، مطالبا الأميركيين بتلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وينتشر المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

أودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في أنحاء العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر 2019.

ومن جانب آخر بحثت دول في أنحاء أوروبا فرض قيود جديدة على التنقل، بينما استدعى الرئيس الأميركي جو بايدن أطباء من الجيش لدعم المستشفيات ومكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي اجتاحت العالم قبل أيام من حلول عيد الميلاد الثاني في ظل الجائحة.

سعى الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى طمأنة الأميركيين بشأن قدرة بلادهم على التصدي للتفشي المتسارع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي بات مهيمنا في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.

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وحرص بايدن على تحذير أولئك الذين لم يتلقوا تطعيمهم بالكامل، قائلا إن لديهم "سببا وجيها للقلق"، مشددا على أن التطعيم يشكل "واجبهم الوطني".

وقال بأسف إن "الذين قرروا عدم تلقي التطعيم مسؤولون عن خياراتهم الخاصة، لكنّ هذه الخيارات تُغذّيها معلومات مضللة على شاشات التلفزة والشبكات الاجتماعية".

وفي ما يتعلق بحظر السفر المفروض على دول إفريقية جراء تفشي أوميكرون، كشف بايدن أن إدارته تدرس إمكان رفع الحظر عن ثماني دول هي جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.

لقاح ضد أوميكرون 

ومن جانبه أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، البدء في إنتاج لقاح مضاد لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وقال متحدث باسم "أسترازينيكا" إن الشركة اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وفقا لوكالة "رويترز".

فيما قال قائد مجموعة من الباحثين في جامعة أوكسفورد البريطانية ساندي دوجلاس لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه "مثلما كان الأمر مع الحالات الأخرى المثيرة للقلق سابقا، وبالعمل مع شركائنا من أسترازينيكا..اتخذنا الخطوات الأولية لإنتاج نسخة محدثة من اللقاح في حال الضرورة".

وأضاف أن "اللقاحات المبنية على الناقلات الفيروسية الغدانية قد تستخدم مبدئيا للتعامل مع أي متحور جديد بسرعة أكبر مما كان يعتقد البعض في وقت سابق.. ولديها مميزات مهمة بالفعل".

كانت دراسة علمية نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية أشارت إلى أن الحماية التي يوفرها التطعيم بجرعتين من لقاح "أسترازينيكا"، تبدأ بالتقلص بعد 3 أشهر من اكتمال التطعيم.

وأشارت إلى أن اللقاحات المتكونة من جرعتين والمستخدمة على نطاق واسع في العالم، تولد عددا أقل من الأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" الجديد، لكن الجرعة الثالثة من اللقاح قد تعزز مستواها.

وفي وقت سابق، قالت شركة "فايزر" إنها ستعمل هي الأخرى على تطوير لقاح ضد متحور "أوميكرون"، كما تأمل شركة موديرنا أن تبدأ تجارب سريرية في هذا الشأن، خلال العام المقبل.

وذكرت "موديرنا" أن جرعة معززة من لقاحها ضد فيروس كورونا، تساعد على رفع مستوى الأجسام المضادة القادرة على التصدي لمتحور "أوميكرون".

 أوميكرون حول العالم 

وينتشر "أوميكرون"  في 89 دولة حول العالم على الأقل، حسب منظمة الصحة التي أكدت أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد تتضاعف سريعا.

وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

كما بات متحور "أوميكرون" المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيانات السلطات الصحية، حيث تغلب خلال أسابيع قليلة على "دلتا" حتى أنه أصبح يشكل أكثر من 95 % من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب البلاد.

حذرت منظمة الصحة العالمية من "عاصفة أخرى قادمة"، في إشارة إلى تفشي متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا في مختلف أنحاء أوروبا.

ودعت الصحة العالمية، الحكومات الأوروبية، إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات المهيمن في العديد من الدول.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي بفيينا إنه "منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، تم رصد المتحور في 38 دولة على الأقل من الدول الـ53 الأعضاء في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة".

وأضاف "نستطيع أن نرى عاصفة أخرى قادمة.. في غضون أسابيع، سيهيمن أوميكرون على المزيد من بلدان المنطقة، ما يدفع الأنظمة الصحية التي تعاني من الضغوط بالفعل، إلى حافة الهاوية".

وأكد المسئول بمنظمة الصحة العالمية أن أوميكرون "أصبح المتحور السائد في بريطانيا والدنمارك والبرتغال"، موضحا أنه "في الأسبوع الماضي توفي 27 ألف شخص بفيروس كورونا في المنطقة، وتم تسجيل 2.6 مليون إصابة إضافية".

قيود ومخاوف جديدة 

رغم أن العديد من الدول تفرض عددا كبيرا من قيود السفر، فقد انتشر المتحور الحديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، بسرعة، في جميع أنحاء العالم.

أدى تضاعف أعداد المصابين بـ متحور "أوميكرون" الجديد على نحو سريع في أنحاء العالم، إلى اتخاذ تدابير وقائية ورفع حالة التأهب خاصة قبل أيام قليلة من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

نيوزيلندا

فقد أرجأت نيوزيلندا، الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدودها الدولية بسبب الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" حول العالم كما أعادت عدة دول أخرى فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

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الهند 

وفي الهند، دعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي أرفيند كيجريوال المواطنين إلى وضع كمامات وحث الحكومة الاتحادية على السماح بإعطاء جرعة لقاح تنشيطية إذ سجلت البلاد 200 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون في أنحاء 12 ولاية.

سنغافورة

وفي سنغافورة، تجري وزارة الصحة فحوصات لتحديد ما إذا كان أوميكرون السبب في إصابة مجموعة مشتبه بها من الأشخاص في صالة للألعاب الرياضية كما حذرت الوزارة من احتمال إصابة العديد من الأشخاص.

الولايات المتحدة الأميركية 

أما في الولايات المتحدة، فقال مسؤولون إن المتحور أودى بحياة رجل لم يحصل على التطعيم في تكساس بعدما أصبح أوميكرون السلالة السائدة في البلاد، واصطف المواطنون في طوابير في نيويورك وواشنطن ومدن أمريكية أخرى لإجراء فحوص كوفيد-19 في مسعى منهم لاكتشاف ما إذا كانوا مصابين بالعدوى قبل الاحتفال بالعطلة مع أسرهم.

كوريا وهولندا وألمانيا وإيرلندا

وكانت كوريا الجنوبية وهولندا وألمانيا وإيرلندا من بين الدول التي أعادت فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

إسرائيل محظورة السفر 

وأضافت إسرائيل،إلى قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب مخاوف من المتحور "أوميكرون"، بينما قالت الكويت إنها ستطلب من الوافدين إليها الحصول على جرعة تنشيطية في حالة مرور أكثر من تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

تايلاند 

من جهتها، أعلنت تايلاند أنها ستعيد فرض الحجر الصحي الإلزامي على الزائرين الأجانب بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون".

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