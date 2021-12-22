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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح من الحكومة السلوفاكية .. تعرف على شروط التقديم

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا مقدمة للدولة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2021-2022 طبقًا لبروتوكول التعاون فى مجال التعليم والعلوم الموقع بين مصر وسلوفاكيا، لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه ، مدة المنحة تتراوح من شهر الى 10 أشهر.

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.
- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها.
- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.
- ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات فى أول أكتوبر2021.

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بينما أشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-
- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.
- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لاختبار التويفل الدولى IBT ومحقق 79 درجة أو 6.5 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.
- نسخة من شهادة البكالوريوس –
تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة).
- خطاب قبول من احد الجامعات التعليميه بسلوفاكيا.
- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة سلوفاكيا بعد التقدم على الرابط التالى.

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبه للجانب السلوفاكى.
كما يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.
بينما آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم  الخميس الموافق 28/10/2021 الساعة الثانيه والنصف عصراً.

كما تتحمل البعثات فيما لاتتحمله جهه أخرى باستكمال قيمة المنحه المقدمه من الجانب السلوفاكى طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الاداره المركزيه للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات.
 

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