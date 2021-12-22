ألمانيا تمنع بث شبكة روسيا اليوم على قمرها الصناعي.. والخارجية: قلقون من تهديدات بوتين

أعلنت هيئة الرقابة الإعلامية الألمانية في بيان على "تليجرام"، اليوم الأربعاء، أنها أزالت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الألمانية من البث في أوروبا.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، جاء في البيان: "اليوم، أجبر منظم وسائل الإعلام الألماني "MABB" مشغل الأقمار الصناعية الأوروبي "Eutelsat 9B" على منع "RT DE" القناة التلفزيونية الجديدة الناطقة بالألمانية ومقرها موسكو من البث وإزالتها من على قمرها الصناعي".

ومن جانبها، اعتبرت روسيا اليوم إجراء هيئة الرقابة الألمانية "غير قانوني"، مؤكدة أنها واثقة من أن قرارها خاضع للمراجعة القضائية.

ووفقا لتقارير سابقة، فتحت هيئة تنظيم وسائل الإعلام تحقيقًا ضد قناة "روسيا اليوم" للاشتباه في انتهاكها لقواعد البث في ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن القناة التلفزيونية قد تواجه حظرًا للبث أو غرامة تصل إلى 500000 يورو بمجرد انتهاء التحقيق.

وفي 16 ديسمبر، قالت قناة "RT TV" إن موقع يوتيوب حجب حساب قناتها الجديد "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الألمانية في يوم إطلاقها.

ويوم الجمعة، طالبت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية محرك البحث "جوجل" برفع القيود المفروضة على روسيا اليوم باللغة الألمانية على يوتيوب.

وفي سياق المتصل، أعربت الخارجية الألمانية عن قلق برلين من تهديدات بوتين العسكرية؛

وخلال الأيام الأخيرة، زاد التوتر بين روسيا وألمانيا فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين، ردا على طرد برلين دبلوماسيين روسيين.

لتقوم ألمانيا بالخطوة نفسها وتقوم بطرد دبلوماسيَين روسيين، بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة، لإدانته بقتل معارض شيشاني بأمر مباشر من موسكو، بحسب القضاء.