الأنصاري يفتتح المقر الجديد لمديرية أوقاف الفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المقر الجديد لمديرية الأوقاف بالفيوم، بجوار مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بتكلفة، مليون جنيه "جهود ذاتية".

جاء ذلك بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري الإدارات وائمة الأوقاف.

بدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استعرض وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، جهود المديرية في توزيع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن المقر الجديد يضم إدارات الشئون الإدارية، والمالية، والهندسية، والقانونية، وشئون الدعوة، والبر والأوقاف.

وفي كلمته، وجه محافظ الفيوم الشكر لكل من ساهم في بناء المقر الجديد، مشيداً بالتعاون الوثيق بين مديرية الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني، متمثلة في جمعية صلاح الدين الأيوبي، موجهاً أئمة الأوقاف بالتوسع والتحرك بشكلٍ إيجابي في برامج محو الأميه، من خلال زيادة عدد العاملين بالبرنامج، مع التركيز على مركزي إطسا ويوسف الصديق لدخولهم ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"من خلال محور بناء الإنسان المصري.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية تقوم على عدة محاور وهي البنية الأساسية وبناء الإنسان، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الاجتماعية من خلال توفير السكن الكريم لأهالي القرى.

ووجه محافظ الفيوم، بدراسة آليات الاستغلال الأمثل للمنطقة المجاورة لمسجد ناصر الكبير، بإجمالي مساحة 2000متر مربع، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي في إطار استغلال أصول وممتلكات الدولة.

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