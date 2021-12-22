توقف الصيد.. أمطار غزيرة تضرب مدن دمياط

محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة ازدادت ذروتها مساء اليوم بعدد من المدن والقري بالمحافظة.

وكانت محافظة دمياط شهدت منذ امس نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار بحسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جاهزية الاستعداد لأى طارئ في حال سقوط الأمطار والسيول.

وشددت عوض على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياه الامطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ،

وكذلك اعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج استمرار توقف حركة الصيد بالعزبة نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الاحوال الجوية.