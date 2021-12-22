المخرج دمع بسببهم .. أبطال مسرحية سالب واحد مع منى الشاذلي ..فيديو

عرضت الإعلامية مني الشاذلي جزئ من مسرحية “ سالب واحد” في برنامجها "معكم مني الشاذلي " قائلة " عملوا مسرحية بـ 5 الأف جنية " وحصلوا علي 25 جائزة من مختلف بلدان العالم .

ومن جانبه قال المخرج عبد الله صابر مخرج العرض المسرحي " سالب واحد " ، إن تجربة مسرحية " سالب واحد " لم تكن لتخرج للنور لولا وجود ناس كثيرة وقفت معنا ومنهم معهد الفنون المسرحية الذى كان دائما يدفعنا إلي الأمام من قبل القائمين علية .

واوضح المخرج عبد الله صابر ، أن تامر محسن بعد تقديمي للعرض قال لي لم اتوقع ان يخرج العرض بهذه الجودة وبعدها "دمع " ومشي ولم نراه بعد ذالك ،وفي اليوم الثاني اتصل بي .