إعلان نتيجة منافسات بطولة ألعاب القوى لفتيات المعاهد الأزهرية ..صور

نظم قطاع المعاهد الأزهرية، منافسات بطولة ألعاب القوي لفتيات المرحلة الثانوية الأزهرية وشارك في المنافسات 26 منطقة أزهرية.



وانقسمت البطولة إلى شقين، الأول مسابقات المضمار والثانى مسابقات الميدان وكانت نتيجة سباقات المضمار كالتالى :-

نتيجة سباق 100 م كالتالى:-

المركز الأول :زينب أحمد عبدالواحد (منطقة القاهرة ).

المركز الثانى:مريم سعيد أحمد (منطقة مرسي مطروح).

المركز الثالث : حنين سلطان عبدالفتاح (منطقة الغربية ).

المركز الرابع :بسمة سامى أمين (منطقة المنوفية).



نتيجة سباق 200م



المركز الأول: رحمة عادل أحمد (منطقة الدقهلية).

المركز الثانى: ترنيم أحمد محمود (منطقة مرسي مطروح).

المركز الثالث : إيمان رمضان نوفل ( منطقة الغربية).

المركز الرابع: مريم أحمد هلال (منطقة القاهرة).



نتيجة سباق تتابع 4 *100م



المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية.

المركز الثانى: منطقة القاهرة الأزهرية.

المركز الثالث: منطقة المنوفية الأزهرية.

المركز الرابع: منطقة بنى سويف الأزهرية.



وجاءت مسابقات الميدان كالتالى:-

نتيجة مسابقة الوثب العالى:-

المركز الأول :ريم ثروت محمد (منطقة الشرقية ).

المركز الثانى:مريم محمد شعبان حجازى (منطقة الغربية).

المركز الثالث : هناء محمد مصطفى (منطقة الدقهلية ).

المركز الرابع :منة الله تامر سعودى (منطقة المنوفية).



نتيجة مسابقة الوثب الطويل



المركز الأول: إيمان محمد مسعود (منطقة البحيرة).

المركز الثانى: رضوى أحمد حسين (منطقة الجيزة).

المركز الثالث : رنا سيد عبد الودود ( منطقة بنى سويف).

المركز الرابع: داليا عامر محمد (منطقة كفر الشيخ).



نتيجة مسابقة دفع الجلة



المركز الأول: هند المحمدى المحمدى (منطقة الغربية ).

المركز الثانى: ريهام رضا السيد (منطقة الدقهلية).

المركز الثالث: نجوى ياسر الصباغ (منطقة المنوفية).

المركز الرابع: صفاء على محمد (منطقة أسيوط).



وكان ترتيب عام المناطق المشاركة في بطولة ألعاب القوى (مضمار – ميدان) الحاصلين على المراكز الأربعة الأولى من إجمالي 26 منطقة مشاركة.

المركز الأول: منطقة الدقهلية.

المركز الثاني: منطقة الغربية.

المركزالثالث : منطقة القاهرة.

المركز الرابع: منطقة المنوفية.



حضر منافسات البطولة، الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأسكندرية الأزهرية والدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف والأستاذ علاء العريان الوكيل الثقافى والأستاذ أيمن ناصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة.



وهيئة الإشراف على البطولة :-

الأستاذة داليا مصطفى حسين.

الأستاذة لبنى إبراهيم.

الأستاذة أميرة محمود.

الأستاذة رشا على .

الأستاذ إسلام يعقوب.

والمسئول الإعلامى للبطولة عبدالسلام سرحان.



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