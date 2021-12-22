عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

80 ألف جنيه مكأفاة لاعبي الأهلي بعد السوبر..تعرف علي التفاصيل

الاهلى
الاهلى

 


قال محمد شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: حصل لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي علي مكافاة السوبر الإفريقي بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي بركلات الجزاء التريجيحية .

وتابع : تنص لائحة فريق الكرة بالأهلي علي حصول كل لاعب علي مبلغ 50 ألف جنيه في حالة الفوز بالسوبر الإفريقي هذا بخلاف مكافأة الإجادة التي قد يقررها الجهاز الفني.


وأضاف : كان الخطيب قرر صرف مكأفاة خاصة 30 ألف جنية لكل لاعب قبل اللقاء ليكون إجمالي المكأفاة 80 ألف جنيه.


ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي

قاد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الكتيبة الحمراء بالتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي مع الرجاء البيضاوي فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أحمد بن علي المونديالي .

ويستعرض صدى البلد بطولات بيتسو موسيمانى مع النادي الأهلي :

1- دوري أبطال أفريقيا مرتين ، امام الزمالك عام 2020 وكايزرتشيفز عام 2021 .

2- السوبر الإفريقي مرتين ، امام نهضة بركان عام 2020 ، والرجاء البيضاوي .

3- كأس مصر مرة وحيدة .

4- الدوري المصري مرة وحيدة .

5- برونزية كأس العالم للأندية .

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجميع اللاعبين، والجهاز الفني بمناسبة الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب علي فريق نادي الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بإستاد أحمد بن علي بمنطقة الريان بدولة قطر.


وأثنى الوزير علي أداء لاعبي النادي الأهلي والروح العالية لهم طوال المباراة وقدرتهم علي العودة بنتيجة المباراة في أخر الشوط الثاني بهدف التعادل والوصول إلي ركلات الجزاء والفوز بالمباراة ليضيف بطولة جديدة لتاريخه وللرياضة المصرية في كرة القدم علي مستوي بطولات القارة الإفريقية.

ولفت وزير الرياضة إلي مؤازرة جميع الفرق الرياضية المشاركة في مختلف البطولات القارية والدولية وحثهم علي الفوز بألقابها ، وتقديم أداء مشرف يعكس تطور الرياضة المصرية التي تلقي كل الدعم من القيادة السياسية، وتشهد انجازات عديدة علي مستوي جميع الألعاب في مختلف المحافل.

وبهذا الفوز يحقق النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة ٦-٥ بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

ترشيحاتنا

رقم جديد لـ بنزيما مع ريال مدريد لم يتحقق منذ ربع قرن..تفاصيل

رجل النهائيات.. موسيماني يحقق البطولة السادسة مع الأهلي

شبانة : الأهلي يهدد ريال مدريد بعد التتويج بالسوبر

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

80 ألف جنيه مكأفاة لاعبي الأهلي بعد السوبر..تعرف علي التفاصيل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

أبو العينين يهنئ الخطيب بكأس السوبر الإفريقي: إنجاز جديد للكرة المصرية

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ