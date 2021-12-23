العيش الكريم للمواطن.. رئيس وزراء لبنان يكشف نصائح السيسي له.. فيديو

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زياراته لمصر، مضيفا:" لمست مدى عمق معرفته بالملفات اللبنانية كاملة".



وأضاف نجيب ميقاتي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" الرئيس السيسي لديه الرؤية الكاملة عن الملف اللبناني ويعرضها ببساطة وهناك توافق كامل بيننا في الكثير من الملفات واهمها المحافظة على لبنان ".



وتابع نجيب ميقاتي :" الرئيس السيسي اكد أثناء لقائي به على أهمية توفير العيش الكريم للمواطن اللبناني واكد لنا أن مصر على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة لـ لبنان ".





ولفت نجيب ميقاتي :" نرغب في ان يكون السلاح في يد سلطة الدولة اللبنانية فقط، مضيفا:" انا كـ سياسي أقول أنني أحاول ان ادير هذا الملف بأقل أضرار ممكنة وأقوم بواجبي دون الضرر بلبنان".