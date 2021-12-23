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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابتها خلال العرض .. دنيا عبد العزيز تعود اليوم لزقاق المدق

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها تستعد لاستئناف عرض مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق " ، على مسرح البالون ، بعد تعرضها  للإصابة في قدمها خلال عرض المسرحية ذاتها فى الأسكندرية .

وتابعت دنيا عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أعود اليوم لاستئناف عرض مسرحية زقاق المدق، على مسرح البالون بالعجوزة ، وذلك بعد تعافيها . 


واستكملت دنيا عبد العزيز حديثها قائلة :  أنا بخير في الوقت الراهن بعد اصابتى  أثناء عرض المسرحية فى مدينة الإسكندرية ، ومن المقرر استكمال العرض فى الإجازات الاسبوعية بواقع ثلاثة مرات أسبوعياً وهما الخميس والجمعة والسبت . 

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مسرحية زقاق المدق:


مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.
مسرحية زقاق المدق  رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية


يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز، مشاركتها في حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.


تدور أحداث الحكاية حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، فى إطار تشويقى كوميدي.
 

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