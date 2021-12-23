مريهان حسين تشارك متابعيها كواليس مسلسل ستات بيت المعادي

شاركت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “ستات بيت المعادي” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مريهان حسين في الصورة من كواليس المسلسل بإطلالة ساحرة مما اثار اعجاب متابعيها.

ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , مريهان حسين، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.