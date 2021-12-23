تلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل.. تسلا في البوليس والمطافئ لهذه الأسباب

هل سيارات الشرطة الكهربائية ستكون هي السائدة خلال السنوات المقبلة؟ الإجابة تبدو نعم بحسب رأي تسلا موتورز، التي أصبحت تضع نصب أعينها أهدافا جديدة تسعى من خلالها للانتشار والتوسع بقوة.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أجرت شركة Tesla بحثاً تثبت فيه أن السيارات الكهربائية هي مستقبل مركبات الشرطة بعد أن قامت عملاق تصنيع السيارات الكهربائية بتجربة عدد من سيارات تسلا 3 عبر قوات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة على مدار الأشهر التسعة الماضية، بعد أن قامت العلامة التجارية الأمريكية ببعض التعديلات الإضافية على تسلا 3 لتكون مخصصة للاستخدام الشرطي، والمفاجأة أن السيارات حققت كفاءة عالية وبلغ نطاقها التشغيلي 200 ميل في الشحنة الواحدة.

أشارت أبحاثها إلى أن الطراز تسلا 3 قادر على العمل لأكثر من أربع ساعات في ظل نمط القيادة المتقدمة كما قامت تسلا بتعديل نظام التحديثات عبر الهواء لتسمح لقوات الشرطة باستخدام برنامج جديد يسمح بإرسال توجيهات وتعليمات في حالات الطوارئ إلى قوات إنفاذ القانون داخل السيارة بسرعة فائقة وتظهر مباشرة على شاشة المعلومات والترفيه في الطراز 3.

فيما قالت تسلا أيضًا إن سيارة الشرطة من الطراز 3 أثبتت فعاليتها من حيث إنها اقتصادية وموفرة، بعد 15000 ميل من السير، احتاجت السيارة مكابح وإطارات جديدة وخدمة صيانة بتكلفة قليلة ومحدودة للغاية مقارنة بسيارات الشرطة التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق، كانت تكاليف "التزويد بالوقود" أيضًا أقل بكثير.

تنوي تسلا العمل مع قوات الشرطة خلال عام 2022 القادم من أجل اكتساب المزيد من الخبرة وفهم المتطلبات والتعديلات اللازمة لدخول تسلا بشكل رسمي إلى أسطول السيارات الشرطية. بالإضافة إلى اختبار سيارات الشرطة، أجرت تسلا أيضًا تجارب لسيارتها بالتعاون مع Avon Fire and Rescue وهي وحدة المطافئ التي تخدم منطقة بريتول البريطانية و جلوسيسترشاير الجنوبية وجنوب غرب انجلترا.

اختبرت وحدة الإطفاء الحكومية أربعة سيارات معدلة من تسلا، حيث قضى الضباط وموظفو المطافئ وقتًا في قيادة السيارة على مجموعة متنوعة من الطرق في جميع الظروف الجوية.

قال برايان هاروود، رئيس قسم النقل في AF&RS: "لقد أتاح لنا هذا التعاون المشترك مع تسلا الفرصة لفهم طريقة عمل سياراتهم التي بكل تأكيد ستلعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ قراراتنا في المستقبل، أداء السيارة جيد للغاية وكل من قاد تسلا أبلغ عن مدى استجابة وأمان السيارة التي شعر بها في جميع الظروف الجوية والتضاريس المختلفة".