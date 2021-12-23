عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل.. تسلا في البوليس والمطافئ لهذه الأسباب

تسلا في البوليس
تسلا في البوليس

هل سيارات الشرطة الكهربائية ستكون هي السائدة خلال السنوات المقبلة؟ الإجابة تبدو نعم بحسب رأي  تسلا  موتورز، التي أصبحت تضع نصب أعينها أهدافا جديدة تسعى من خلالها للانتشار والتوسع بقوة.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أجرت شركة Tesla بحثاً تثبت فيه أن السيارات الكهربائية هي مستقبل مركبات الشرطة بعد أن قامت عملاق تصنيع السيارات الكهربائية بتجربة عدد من سيارات تسلا 3 عبر قوات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة على مدار الأشهر التسعة الماضية، بعد أن قامت العلامة التجارية الأمريكية ببعض التعديلات الإضافية على تسلا 3 لتكون مخصصة للاستخدام الشرطي، والمفاجأة أن السيارات حققت كفاءة عالية وبلغ نطاقها التشغيلي 200 ميل في الشحنة الواحدة.

 

أشارت أبحاثها إلى أن الطراز تسلا  3 قادر على العمل لأكثر من أربع ساعات في ظل نمط القيادة المتقدمة كما قامت تسلا بتعديل نظام التحديثات عبر الهواء لتسمح لقوات الشرطة باستخدام برنامج جديد يسمح بإرسال توجيهات وتعليمات في حالات الطوارئ إلى قوات إنفاذ القانون داخل السيارة بسرعة فائقة  وتظهر مباشرة على شاشة المعلومات والترفيه في الطراز 3.

 

فيما قالت تسلا أيضًا إن سيارة الشرطة من الطراز 3 أثبتت فعاليتها من حيث إنها اقتصادية وموفرة،  بعد 15000 ميل من السير، احتاجت السيارة مكابح وإطارات جديدة وخدمة صيانة بتكلفة قليلة ومحدودة للغاية مقارنة بسيارات الشرطة التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق، كانت تكاليف "التزويد بالوقود" أيضًا أقل بكثير.

 

تنوي تسلا العمل مع قوات الشرطة خلال عام 2022 القادم من أجل اكتساب المزيد من الخبرة وفهم المتطلبات والتعديلات اللازمة لدخول تسلا بشكل رسمي إلى أسطول السيارات الشرطية. بالإضافة إلى اختبار سيارات الشرطة، أجرت تسلا أيضًا تجارب لسيارتها بالتعاون مع  Avon Fire and Rescue وهي وحدة المطافئ التي تخدم منطقة بريتول البريطانية و جلوسيسترشاير الجنوبية وجنوب غرب انجلترا.

 

اختبرت وحدة الإطفاء الحكومية أربعة سيارات معدلة من تسلا، حيث قضى الضباط وموظفو المطافئ وقتًا في قيادة السيارة على مجموعة متنوعة من الطرق في جميع الظروف الجوية.

 

 قال برايان هاروود، رئيس قسم النقل في AF&RS: "لقد أتاح لنا هذا التعاون المشترك مع  تسلا الفرصة لفهم طريقة عمل سياراتهم التي بكل تأكيد ستلعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ قراراتنا في المستقبل، أداء السيارة جيد للغاية وكل من قاد تسلا أبلغ عن مدى استجابة وأمان السيارة التي شعر بها في جميع الظروف الجوية والتضاريس المختلفة".

تسلا تسلا موتورز Tesla تسلا 3 قوات الشرطة انجلترا جلوسيسترشاير بريتول المطافئ

موضوعات متعلقة

أبرزهم تويوتا ..  طرازات تصدرت محركات البحث في 2021 لهذه الأسباب

أبرزها شاشات جديدة.. كيف تجذب جيب جراند شيروكي 2022 عملاءها الجدد

أكثر من 600 حصان..بي إم دبليو تكشف إمكانيات iX M60 عالية الأداء

بنتلي تكشف عن آخر كوبيه بمحرك W-12  قبل التحول الكهربائي

تؤثر على موديلات 2027.. وكالة حماية البيئة تصدق على لوائح بيئية جديدة

كشفت عن 3 مفاهيم جاهزة للإنتاج التجاري.. شركة كانو تجذب كبار المستثمرين

فيدكس تتسلم 5 شاحنات BrighDrop EV600 من جنرال موتورز

فورد تعلن رسميًا عن إصدار هجين وكهربائي من «بوما ST»

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

الرئيس يوجه بتعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء وتوطين تصنيع الأمصال البيطرية

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

رئيسة البرلمان البحريني تشيد بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

مصير القائمة النهائية.. مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ